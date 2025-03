Mentálisan sérült fiatal lányt kényszerítettek prostitúcióra

Az ítélet szerint a férfi 2021. áprilisában a kecskeméti vasútállomáson találkozott a pénz, telefon és helyismeret nélkül bolyongó fiatal lánnyal. A lány helyzetét felismerve és kihasználva a férfi felajánlotta, hogy ha vele tart a lakóhelyére és prostitúciós tevékenységet végez, lakhatást, valamint ellátást biztosít számára. A tizenkilenc éves lány ebbe beleegyezett, és a férfi, valamint élettársa utasításai alapján szexuális szolgáltatást nyújtott. A pár ígérete ellenére a lány nem tarthatta meg keresményét, illetve nem kapott megfelelő ellátást, éheztették.

A pár ezen felül a fiatal lányt bántalmazta is azért, hogy velük is szexuális cselekményt végezzen. Miután a lány közölte, hogy el szeretne menni, a férfi és a nő többször megütötte, a házban mozgását felügyelték, a ház kapuját zárva tartották. A pár a prostitúciós tevékenység felügyeletébe a nőnek a házban tartózkodó kiskorú gyermekét is bevonta, amellyel a kiskorú erkölcsi és érzelmi fejlődését veszélyeztették.

A Kecskeméti Törvényszék tártettesként elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette, továbbá kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt a férfit 13 év fegyházbüntetésre, a nőt 9 év fegyházbüntetésre ítélte. A bíróság mindkettőjüket 5 közügyektől eltiltásra és 10 év foglalkozástól eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyészség hosszabb tartamú fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabásáért, a nő védője felmentésért és enyhítésért fellebbezett.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.