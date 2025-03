A Tisza Párt hétfő reggel útjára indította országos konzultációját, a Nemzet Hangját, amelynek célja, hogy kikérje minden 16 év feletti magyar állampolgár véleményét „az Orbán-rendszer utáni Magyarországról”. A kérdőívek április 11-ig tölthetők ki online és személyesen is.

Hétfő reggel nyolc órától elindult a Tisza Párt konzultációja, a Nemzet Hangja. A Széll Kálmán téren már fel is állították a pultokat, ahol a rossz idő ellenére is sokan megjelentek, hogy kitöltsék a kérdőíveket.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke március 15-i beszédében jelentette be, hogy pártja minden 16 év feletti magyart megkérdez arról, milyen országot szeretnének az Orbán-rendszer után. A Nemzet Hangja kezdeményezés keretében a kérdésekre április 11-ig lehet válaszolni online és személyesen egyaránt. A konzultáció célja, hogy a magyar állampolgárok véleményét közvetlenül megismerve alakítsák ki a párt jövőbeli programját és stratégiáját. A Tisza Párt szerint fontos, hogy a lakosság aktívan részt vegyen a közéletben, és kifejezze véleményét az ország jövőjéről a következő kérdésekben:

Egyetért-e ön azzal, hogy évi maximum 200 ezer forint értékben nyugdíjas-SZÉP-kártyát vezessünk be, amely élelmiszerre, gyógyszervásárlásra és egészségmegőrzésre fordítható?

Egyetért-e ön azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 0 százalékra csökkenjen?

Egyetért-e ön azzal, hogy az állam ne fordíthasson költségvetési forrásokat magánegészségügyi beruházások támogatására, és évente minimum 500 milliárd forint extra forrást biztosítson az állami egészségügyi rendszer fejlesztésére?

Egyetért-e ön azzal, hogy a visszaszerzett nemzeti vagyont oktatásra, egészségügyre és vidékfejlesztésre fordítsuk?

Egyetért-e ön azzal, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsa maximum 5 százalék legyen?

Egyetért-e ön azzal, hogy az szja egységesen 9 százalékra csökkenjen?

Egyetért-e ön azzal, hogy újra bevezetésre kerüljön a korábbi területeken a kata adózási forma?

Egyetért-e ön azzal, hogy az 5 milliárd forintos vagyon felett extra adófizetési kötelezettség kerüljön kiszabásra?

Egyetért-e ön azzal, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja maradjon?

Egyetért-e ön azzal, hogy egy miniszterelnök két ciklusig, maximum 8 évig tölthesse be a pozícióját?

Egyetért-e ön azzal, hogy az önkormányzatok visszakapják a hatásköreiket, intézményeiket és forrásaikat az oktatás, az egészségügy és a szociális területen?

Egyetért-e ön azzal, hogy a miniszterelnök fizetése maximum 2,5 millió forint legyen, és az országgyűlési képviselők jövedelme a felére csökkenjen?

Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ezek a kérdések nem egyértelműek, és nem lesz mindenhol egyértelmű többsége az egyik oldalnak. Ezzel kapcsolatban a Tisza Párt vezetője esőben tartott beszédében elmondta, hogy bár van véleménye a kérdésekről, de nem fog válaszolni rájuk, mert nem akarja befolyásolni a kitöltőket. Így azt sem mondta el, hogy szerinte melyik a legfontosabb a felsoroltak közül.

Hogy melyik a legfontosabb, az attól függ, hogy kinek. Szerintem jelen helyzetben fontos Magyarország uniós tagsága, NATO-tagsága, de nyilván az anyagi kérdések is nagyon fontosak azoknak, akik egyik napról a másikra próbálnak túlélni

– mondta el még korábban Magyar Péter az Indexnek.

A Tisza Párt vezetője rövid beszédében megemlítette, hogy már a 16 évesek is szavazhatnak a Nemzet Hangján, mert szerinte ez elsősorban a fiatalok jövőjéről szól, de az „óellenzéki és fideszes” szavazók válaszait is várják a kérdéseikre. Ezt követően a tömeg skandálásba kezdett.

Az esőben megjelent a Hír TV munkatársa is, aki arról érdeklődött, hogy támogatja-e a Tisza Párt vezetője Ukrajna uniós segítségét. Magyar Péter pedig nem hagyta szó nélkül a kérdést, és többször megszólította az újságírót, hogy miért nem inkább Orbán Viktort kérdezi erről, aki nem vétózta meg Ukrajna támogatását.

Ezt követően Magyar Péter ahhoz a Tisza Párt szerint 10 ezer önkénteshez szólt, akik segítik a Nemzet Hangja programot, és azt kérte tőlük, hogy akkor is csak mosolyogjanak, ha szidják őket. Ezt követően az összegyűltek elénekelték a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt.

A rövid esemény utánra Magyar Péter összehívott egy sajtótájékoztatót, ahová ahogy mondta, a „propagandát nem engedik be”. A Hír TV-t ki is tiltotta a Tisza Párt a rendezvényről. Az Index ugyanakkor kapott meghívót, ami azért különös, mert Magyar Péter az elmúlt egy évben amikor a magyar sajtóval foglalkozott, mindig lepropagandistázta lapunkat, sőt még az Indexnek adott interjújában is így nevezte az Indexet. Mi eddig mindig tiltakoztunk a pártelnök megbélyegző véleményével szemben, örülünk, hogy úgy néz ki, most megváltozott az álláspontja.

Már 10 ezren töltötték ki online a Nemzet Hangját

„Fél órával ezelőtt azt az információt kaptam, hogy már 10 ezren kitöltötték online a Nemzet Hangját” – jelentette be sajtótájékoztatója elején Magyar Péter, igaz, később, a sajtótájékoztató közepe felé már több tízezer szavazóról számolt be.

Jogi értelemben Magyarországon ma szinte nem lehet népszavazást tartani, hiszen fideszes bábokból áll a Nemzeti Választási Bizottság, és a Kúriával és az Alkotmánybírósággal kapcsolatban is vannak kérdőjelek, de ettől függetlenül ennél relevánsabb kérdéseket és ennél autentikusabb népszavazást nem lehet tartani. Kicsit el vagyunk szokva Magyarországon a népképviseleti részéből a demokráciának. Úgyhogy én örülök, hogy több évtized után a magyar emberek végre valós kérdésekre szavazhatnak, és mondhatják el a véleményüket

– tette hozzá Magyar Péter.

A Tisza Párt vezetője ezt követően sorra vette az általuk feltett kérdéseket, és kifejttette, hogy melyiket miért tartja fontosnak, majd ismertette a szavazás menetét, illetve azt is, hogy csak a szavazás végén hozzák nyilvánosságra az eredményeket, tehát részeredményeket nem mutatnak majd be.

Egy másik témára áttérve Magyar Péter kifejtette, hogy a kormány meg akarja változtatni az EP-képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat, de ő ezt megelőzve beszámol a vagyonáról.

Kicsit több megtakarításom van, mint a 90 millió forintos lakáshitelem. Van egy kisebb és nagyobb lakásom, van egy hétéves Volvóm, amit nagyon szeretek, és visszajelzések alapján sokan szeretik Magyarországon a Volvókat. Ezenkívül van öt darab festményem, ebből az egyik már látható a Facebookon

– fogalmazott Magyar Péter, majd elmondta, hogy ő nem ellenzi ezt a törvényt, és még a héten nyilvánosságra hozza a vagyonnyilatkozatát.

A sajtótájékoztató után Magyar Péter Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe utazott, ugyanis három szavazóponton is feltűnik majd hétfőn.

(Borítókép: Budai Balázs / Index)