Mező Gábor Bródy János fiának peréről: Hol van itt a legalapvetőbb morál?

„Gyönyörű történet ez összességében. A kultúra megszállásában írtam arról a Bródy-klánról, a tágabb értelemben vett nagycsaládról, amely annyi sötét üzletben kulcsszereplő volt a kommunizmus idején. Közgazdászok, külkeresek, stb. Borvendég Zsuzsa kutatta ki ezt először, olyan történeteket írt meg, amiket remegő gyomorral olvasott el az ember. Értelmezhetetlen árulások, zsidó származású „kommunista” magyarok, akik az ex-nácikkal is bizniszeltek. És közben segítettek felépíteni a terrorállamot Magyarországon. Hol van itt az erkölcs, a legalapvetőbb morál?” – teszi fel a kérdést a történtekkel kapcsolatban Mező Gábor oknyomozó újságíró, publicista.

Megjegyzi, hogy a felvetés azért is érdekes: „mert Bródy János a kommunizmus, szocializmus összeomlása óta [igen, csak azóta, előtte dalaival »üzengetett«] folyamatosan arról beszél, nyilatkozik, hogy milyen is az igazi demokrata, és mindig megmutatta nekünk (a társaival), hogy kik nem azok. Íme egy alaphazugság: a Fidesz kettéosztotta az országot. Nem igaz. Már '90 után ketté lett osztva az ország, a sajtószörnyeteg és a posztkommunista elit már akkor megmondta, hogy kik a rossz magyarok. Azok, akiknek fontos Trianon, azok, akik felállnak a Himnusz alatt, azok, akik nem liberálisak, nem menetelnek velük Csoóri Sándor vagy Csengey Dénes ellen (is) tüntetve.”

A szerző a Facebook-bejegyzésének a végén hozzátette, hogy most mintha egy Bródy-dalt suttogna a fülünkbe a szellő: „ezek ugyanazok.”

Bíróság döntött arról, hogy nem kobozzák el a vagyonát

Ahogy azt az Index hétfőn reggel megírta, Bródy János fia, Bródy Miklós Dániel több mint egy éve tölti börtönbüntetését az Egyesült Államokban, miután bosszút állt egy korábbi vezetőjén, amiért kirúgták. A férfi meghekkelte a számítástechnikai rendszerüket.

A bíróság nemrég elutasította az állam indítványát, így nem kobozzák el Bródy Dániel vagyonát. Nem tudni, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a férfi, mivel tanúvallomásában azzal érvelt, hogy tönkrement anyagilag az elbocsátását követően, ráadásul a koronavírus-járvány kellős közepén.

Mint kiderült, San Francisco Sunset nevű városrészében található Bródy Dániel otthona, amely egy nyolclakásos társasház egyszobás, fürdőszobás lakása.

Mint korábban megírtuk, két év börtönbüntetésre és 529 ezer dolláros kártérítés megfizetésére ítélte Bródy Dánielt az amerikai igazságügyi minisztérium. 2020. március 11-én bocsátották el a San Franciscó-i First Republic Banktól (FRB), ahol felhőmérnökként dolgozott. Kirúgása után nem volt hajlandó visszaadni a munkahelyi laptopját, ehelyett a még aktív céges fiókját arra használta, hogy belépjen a bank számítógépes hálózatába, s ezzel a becslések szerint több mint 220 ezer dolláros kárt okozott.

Többek között törölte a bank egyes kódtárolóit, rosszindulatú szkriptet futtatott, gúnyolódásokat hagyott a banki rendszer kódjai között, és más banki alkalmazottaknak adva ki magát munkameneteket nyitott a nevükben. Emellett elküldte magának azt a védett banki kódsort is, amelynek értéke meghaladta az ötezer dollárt. A hatóságok a férfi vagyonát is zárolták a letartóztatáskor, és Bródy Dániel egymás után adja be a kereseteket, hogy legalább azt oldják fel.