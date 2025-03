Gáspár Győző után „Győzike” lesz Orbán Viktor zebrájának a neve

Két óra alatt eldőlt, hogy mi legyen a neve Orbán Viktor zebrájának. A miniszerelnök hétfő délután a Fővárosi Állat- és Növénykerttől kért levélben segítséget, hogy örökbe fogadhasson egyet. A miniszterelnök ezzel az ellenzék azon vádjaira reagált, amelyek szerint Orbán Viktornak „a házi szafarijában” zebrák nevelkednek.

Gáspár Győző, aki saját elmondása szerint „a zebrák első számú rajongója”, be is jelentkezett, hogy ő legyen a zebra „keresztapja”. Az „örökbefogadási ünnepségre” pedig felajánlott a miniszterelnöknek egy zebra mintás kabátot, sapkát, és még egy zebramintás kis takarót is. Majd hozzátette, hogy szeretné, ha az ő neve lenne a befutó, és „Győzike” lehetne az állat neve.

Nem sokkal később a miniszterelnök egy megjegyzést tett Gáspár Győző bejegyzése alá:

Kedves Győző, ajánlat elfogadva!

–írta. Majd hozzátette, hogy szól, amint meglesz a zebrája.