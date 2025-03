Orbán Viktort a vagyonával kapcsolatban támadták a parlamentben, a kormányfő személyesen válaszolt

Cikkünk frissül...

„Mit szól a hétvégi mérkőzéshez? Újpest-Karmelita 3-0!” – közölte Kálmán Olga a miniszterelnökkel. A DK-s politikus szerint a választók az igazság oldalára álltak az újpesti időközi választáson, amelyet Varju László nyert.

– jelentette ki Kálmán Olga, felsorolva a miniszterek nemzetközi útjait és annak költségeit, „ilyen rongyrázást ember nem látott még, mint amit önök művelnek az országban”. „A miniszterei megérdemlik a közpénz két kézzel szórását, ezt a luxust?” – tette fel a kérdést Kálmán Olga.

Orbán Viktor azzal kezdte válaszát, hogy „valóban tegnap este volt labdarúgó-mérkőzés, a magyar válogatott sajnos veszített, de látom, hogy ön örül ennek és a törököknek szurkolt”. „Nem erről beszéltem” – jelezte Kálmán Olga.

Az önök polgármestere éppen a kerület ügyeit a börtönből intézi. Ha arról beszélünk, hogy mi történik a közpénzekkel, akkor söprögessenek nyugodtan a saját házuk táján. Bízom abban, hogy nem derül ki, több DK-s kerületben is hasonlóan mennek a dolgok

– fogalmazott Orbán Viktor.

Kálmán Olga szerint nem egy mozit néznek, „újpesti választás, Varju László, DK 52 százalék, Fidesz-jelölt 34 százalék, ezt a meccset is látta? Mondana a választóknak bármit erről a Fidesz-eredményről?”. A DK politikusa szerint Orbán Viktor az ország egyik leggazdagabb embere,

Válaszában Orbán Viktor közölte: „Ha már a választás ügyében mondta, hogy szóljak néhány szót, megteszem. Szeretnék köszönetet mondani Újpest minden választópolgárának, aki részt vett ezen a választáson. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik kitüntettek a bizalmukkal. Szeretnék gratulálni a jelöltjüknek, aki megnyerte a választást”. A kormányfő szerint érdemes elgondolkodni azon a faramuci helyzeten, hogy egy bírósági ítélet után újra megnyerte a mandátumot a politikus.

Ami a személyes megjegyzéseit illeti, mind visszautasítom. 35 éve nyitott könyv az életem, 1990 óta minden évben elkészítem a vagyonbevallásomat, az a valósággal egyező, a törvényeket mindenkinek be kell tartania, önöknek is be kellene, a polgármester urat üdvözlöm