Az egyik államtitkár inkább nem várná meg, míg kötelezővé válik a Pride

A megszokottnál eggyel kevesebb politikus szólalt fel napirend előtt hétfőn a parlamentben. A Momentum a gyülekezési törvény módosításának napján füsttel borította be az üléstermet, amelyre válaszul Kövér László súlyos szankciókkal sújtotta az akcióban résztvevőket. Hétfőn, napirend előtt egyetlen momentumos politikus sem szólalt fel.

A hétfő ülésen Orbán Viktor kormányfő is részt vett, az azonnali kérdések órájában személyesen válaszolva az ellenzéki kritikákra. A miniszterelnökhöz hasonlóan Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője is válaszolt Kálmán Olga (DK) kérdésére.

„Azt remélem ön sem vitatja, hogy a gazdaság alapjai stabilak”

Mellár Tamás azzal kezdte a napirend előtti felszólalások sorát, hogy a KSH által közölt bruttó átlagkeresetet a dolgozók kétharmada nem érte el. „A legfelső tíz százalék nyolcszor annyit keresett, mint a legalacsonyabb keresetű tíz százalék” – mutatott rá a képviselő.

Amikor Orbán Viktor először miniszterelnök lett, azt ígérte, hogy meg fogja erősíteni a középosztályt, mert a középosztály a demokráciához és a polgári Magyarországhoz nagyon szükséges. Ehhez képest az adatok arról beszélnek, hogy a középosztály egyre fogy és süllyed lefelé

– fogalmazott a Párbeszéd frakciójának tagja, aki úgy gondolja, Magyarország nem Európa felé halad, hanem sokkal inkább Ázsiába.

Válaszában Fónagy János kijelentette:

Azt remélem ön sem vitatja, hogy a gazdaság alapjai stabilak. A foglalkoztatottság továbbra is rekordszinten, a munkanélküliségi ráta változatlanul alacsony, a mezőgazdaság és a külkereskedelem teljesítménye erős, a kormány pedig megerősítette az államháztartás egyensúlyát. Nem vitatja, hogy egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint a baloldali kormányok idején.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a kormány meghirdette béremelési programját, valamint bevezették Európa legszélesebb körű családi járulékkedvezményét.

„A kormánypártok rendkívül aljas és tisztességtelen játékot játszanak”

Toroczkai László felszólalása elején közölte:

A kormánypártok rendkívül aljas és tisztességtelen játékot játszanak az Országgyűlésben, amikor jó és támogatható ügyeket összemosnak a demokrácia leépítésére irányuló törekvésekkel. Ezt láttuk a Pride betiltását célzó javaslatnál, ami a Mi Hazánk részéről támogatható, de a törvényjavaslatba betették az arcfelismerő rendszert, ami diktatúrákra jellemző eljárás, bármilyen ellenzéki gyülekezés esetén alkalmazható lesz.

A Mi Hazánk elnöke még emlékszik azokra az időkre, „amikor lőttek ránk, civilekre, amikor tüntettünk. Most önök úgy építik le a demokráciát és építenek diktatúrát, hogy fogalmunk sincs arról, mi lesz a jövőben”, ki és hogyan fogja alkalmazni majd ezeket a módszereket. Toroczkai László szerint „ez vérlázító, felháborító és olyan helyzetbe hoz egy tisztességes frakciót, hogy nagyon nehezen tudunk szavazni. Nyilván támogatjuk a Pride betiltását, de nem támogatjuk a demokrácia leépítését”.

Toroczkai László az Alaptörvény-módosításnál is lát jó és támogatható ügyeket például a készpénzhasználat védelménél, valamint annak a rögzítésénél, hogy az ember férfi vagy nő, „de mit keres a módosító csomagban például a veszélyhelyzeti rendelkezés, a rendeleti kormányzás kérdése?” – tette fel a kérdést a politikus

Válaszában Rétvári Bence visszakérdezett:

Mikor használt ön utoljára arcfelismerő rendszert? Nagyjából háromnegyed órával ezelőtt, amikor belépett a parlamentbe. Ilyen rendszer lépteti önt be ide. Lehetnek olyan frakciótársai, akik arcfelismerő rendszerrel oldják fel a telefonjukat. Azzal egyetért, hogy itt lehet használni a biztonságos és gyors beléptetés érdekében, ahogy a telefonos használattal is egyetért, de amikor a rendőrség lépést tartana a korral, azt mondja, hogy menjenek vissza Sherlock Holmes korába, valamilyen port szórjanak az ujjlenyomatokra, és készítsenek fantomképet ceruzával.

Az államtitkár leszögezte, el lehet várni a rendőrségtől, hogy kapjon el minden bűnözőt, de ehhez meg is kell adni az eszközöket, mert a bűnözők már a legmodernebb technológiákat használják. Rétvári Bence a veszélyhelyzettel kapcsolatban azt üzente Toroczkai Lászlónak, hogy nyugodtan megszavazhatják a módosítást, mert az szűkíti az alkalmazhatóság körét.

Mire jut a kormány a bankokkal?

Z. Kárpát Dániel üdvözölte, hogy a kormány tárgyal a bankokkal, ugyanakkor azt javasolta, hogy már erre az időszakra fagyasszák be a banki költségek emelését. A Jobbik politikusa azt is támogatja, hogy visszaépítik az ATM-hálózatot, viszont figyelmeztetett: nem mindegy, hogy a kormány hagyja-e áthárítani ennek költségeit az állampolgárokra. Az ellenzéki képviselő az ingyenes készpénzfelvétel határösszegének emelését is szorgalmazta.

Válaszában Fónagy János elismerte, abban igaza van Z. Kárpát Dánielnek, hogy „az elmúlt időszakban nagyon elszaladtak a bankok által megállapított különböző bankszámladíjak”. A kormány tárgyalt az ügyben, először önkéntes árkorlátozást kértek, főleg a családok és a nyugdíjasok vonatkozásában egy speciális számla kidolgozására tettek javaslatot. Az egyeztetések folyamatban vannak, ha pedig a bankok nem mérsékelik a díjaikat, beavatkozhat az állam. A tárgyalások része a készpénzfelvétel is.

„Nem értek egyet önökkel, de minden módon védeném a jogukat”

Hiller István azzal indított, hogy nincs olyan téma, amelynek felvetése előtt, „demokratikus alapon álló ellenzéki képviselő ne mondaná, hogy a gyülekezési jog csorbítása elfogadhatatlan és tűrhetetlen. Szólni ellene kötelesség. Alapvető szabadságjogról van szó”.

Még időben mondom, akkor is ez lenne a véleményem, ha bármikor, bármilyen helyzetben, az önök véleményének megfelelő demonstrációt érintene a korlátozás. Nem értek egyet önökkel, de minden módon védeném a jogukat

– üzente a kormánypárti képviselőknek az MSZP politikusa.

Hiller István ezen kívül az iskolai, az óvodai, a bölcsődei, valamint a szociális és munkahelyi menzákat sújtó adóról beszélt, elfogadhatatlannak nevezte, hogy az éttermekben alacsonyabb az áfa.

Válaszában Fónagy János a gyülekezési joggal kapcsolatban leszögezte:

A kormánypárti képviselők a gyülekezési szabadságot és annak lehetőségét pont annyira fontosnak tartják, mint amennyire önök. A kérdés ott van, hogy mennyire fontos számunkra a gyermekek védelme, amit ugyanilyen fontosnak tartunk, és mennyire fontos az a szabályozási alapigazság, amit talán Lázár képviselő úr fogalmazott meg, hogy dohányozni szabad, de a dohányzást hirdetni nem szabad. A Pride-al kapcsolatban az volt a problémám, hogy én nem látom, hogy az emberek magánszférájához tartozó dolgot miért kell társadalmi közmegbotránkoztatás szintjéig kivinni az utcára, ami a gyermekek egészséges fejlődését alapjaiban veszélyezteti. 83 éves vagyok, nem szeretném megvárni, amíg ez az egész az ellenzék követelésére kötelezővé válik.

Az államtitkár a menzákkal kapcsolatban közölte: 679 ezer gyermek étkeztetéséről gondoskodnak, ebből az ingyenesen étkezők száma 282 ezer fő. Kedvezményesen étkezik további 129 ezer gyerek.

„Gyurcsány Ferenc elutazott Budapestről egy lakóautóval, és egyből jobban szerepelt a DK”

Gy. Németh Erzsébet a vasárnapi, újpesti és angyalföldi időközi választás eredményére hívta fel a figyelmet, amelyet párttársa, Varju László nyert meg.

Nem kell hinni a kamukutatásoknak akkor sem, ha Orbánék, és akkor sem, ha mások fizetik azokat. A Nézőpont és a Medián tegnap még a kormánypártoknál is nagyobbat bukott. Hogyan lehetséges az, hogy a Nézőpont és a Medián szerint állítólag 3-4 százalékos DK 11 százalékot szerez vidéken, és 52 százalékot szerez a fővárosban? Egyedül, mindenféle összefogás nélkül. Úgy, hogy valaki itt hazudik. A választási eredmények biztosan nem hazudnak, nincs más lehetőség, minthogy a magukat közvélemény-kutatónak nevező cégek hazudnak a DK támogatottságáról

– vonta le a következtetést a DK politikusa.

Gy. Németh Erzsébet arról is beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc járja az országot, a legszomorúbb tapasztalata pedig az, hogy akik végig dolgozták az életüket, volt munkájuk, normális életük, mostanra lecsúsztak, elszegényedtek és képtelenek megélni a nyugdíjukból.

„Ha Gyurcsány Ferenc azért ment a nyugdíjasok közé, hogy bűnbánatot tartson, megértem” – kontrázott Répássy Róbert, arra emlékeztetve, hogy a baloldali kormányok idején csökkent a nyugdíjak reálértéke, valamint elvették a 13. havi nyugdíjat.

Az államtitkár az időközi választással kapcsolatban világossá tette, hogy tiszteletben tartják a választók döntését, majd odaszúrt:

Gyurcsány Ferenc elutazott Budapestről egy lakóautóval, és egyből jobban szerepelt a DK. Könnyen lehet, hogy önök is megtalálják ezt az összefüggést a választási eredményekben.

Répássy Róbert ugyanakkor aláhúzta: „Az eredmény nem változtat azon a tényen, hogy Varju Lászlót jogerősen elítélte a bíróság. Azt kérjük, ha Varju László újból leteszi a képviselői esküjét, akkor most már tényleg tartsa be a törvényeket, és ne kövessen el bűncselekményt”. Az államtitkár azt is megemlítette, hogy Gyurcsány Ferenc „bírókat fenyegetett”, ezt követően pedig jelezte: „Amikor önöknek kedvező az ítélet, akkor független a bíróság. Gondolom a választási törvényekről is azt gondolják, ha önöknek kedvező eredmény születik, akkor van demokrácia, amikor önöknek nem kedvező az eredmény, akkor nincs demokrácia”.

Miért nem támogatják Ukrajna uniós tagságát?

Simicskó István Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban közölte, hogy az Magyarország számára biztonsági kihívást, egészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot, valamint az illegális fegyverkereskedelem veszélyeit jelentené. A KDNP frakcióvezetője megérti az ukránok helyzetét, de „arra kellene törekedni, hogy mielőbb tűzszünet és béke legyen, kezdődjön meg az ország újjáépítése”. A magyar kormány véleménynyilvánító szavazáson kérdezi az állampolgárokat Ukrajna uniós tagságáról.

Válaszában Zsigmond Barna Pál államtitkár elmondta, amíg Ukrajna háborúban áll, biztonsági kockázatot jelent az unióhoz való közeledése. A politikus úgy látja, az európai és a magyar gazdaságnak is hatalmas károkat okozna az ukrán EU-tagság.

„Nélkülük nincs növekedés, nincs stabilitás”

A fideszes Szatmáry Kristóf néhány hete részt vett a gazdasági évnyitón, ahol szerinte világos képet kaptak a magyar gazdaság állapotáról, és annak kilátásairól. Az egyik legfontosabb megállapításnak azt nevezte, hogy a magyar gazdaság motorját a kis- és közepes vállalkozások jelentik, „nélkülük nincs növekedés, nincs stabilitás”. A kormány folyamatosan konkrét lépéseket tesz a kkv-szektor támogatása érdekében, ezek közül válaszában Fónagy János államtitkár a Demján Sándor Programot említette.

