Elemző a vasárnapi választásról: A Fidesznek az újpesti vereség akár jól is jöhet

Ahogy arról beszámoltunk, Varju László bíróság általi elítélése, valamint a mandátumáról történt lemondása után vasárnap tartottak időközi országgyűlési választást Budapest 11-es számú választókerületében.

Az újpesti és részben angyalföldi választáson az előző két alkalomhoz hasonlóan újra a DK politikusa nyert, 50 százalék feletti szavazataránnyal. A részvételi arány viszont mindössze 33 százalék volt.

Nagy Attila Tibor: Aligha búsulnak sokat ezen a kormánypárt központjában

Nagy Attila Tibor a Facebook-oldalán úgy vélekedett, hogy Varju László győzelme túlmutat helyi jelentőségén: „Gyurcsány Ferenc esti beszédéből egyértelművé vált, hogy nem hagyják magukat, nem állnak félre a Tisza Párt útjából. Ők is indulni fognak az egyéni választókerületben, ahol Varju László most győzött (bár a választókerületi határok változni fognak Budapesten a 2026-os választásoktól). A DK elnöke szavai nem zártak ki eleve egy Tiszával kötendő választási együttműködést, illetve koordinált indulást (a DK nem indul mindenütt, cserébe a Tisza sem indít önálló jelöltet minden egyes választókerületben, segítve ezzel néhány helyen a DK-t), egyet viszont igen: az önfeladást.”

A DK válsága nem oldódott meg a mai győzelemmel: egy választókerület még nem testesíti meg az ország választópolgárainak az egészét, az országos mérések nem adnak okot nagy derűlátásra. Mégis, a mai DK-s siker igazolást ad a párt tevékenységének a folytatására, a megroppant önbizalom is visszatérhet valamelyest

– húzta alá az elemző, hozzátéve: „A Fidesz jelöltje egyértelmű és várható vereséget szenvedett Újpesten. Paradox módon azonban aligha búsulnak sokat ezen a kormánypárt központjában, talán még örülnek is saját vereségüknek: a parlamenti kétharmadon ez mit sem változtat, és amúgy sem árt kicsit visszahozni a Gyurcsány-pártot a politikai játékba. Magyar Péterrel ellentétben Gyurcsányék nem hímeztek-hámoztak a Pride kapcsán, megpróbálhatnak hatni a Tisza liberálisabb szavazóira – igaz, őket a Momentum is szívesen megnyerné, illetve visszaszerezné.”

Nagy Attila Tibor szerint a Fidesznek ez a helyzet jó, mert „a Tisza ellenzéken belüli dominanciája fejfájást okozott nekik. A Fidesznek nem jó, ha egy nagy párt az ellenzéki szavazók nagy részét lefedi – jöjjön csak vissza nyugodtan a Momentum és a DK támogatottsága. A Pride körüli habverés játék is egyúttal: egyszerre hozzák nehéz helyzetbe vele a Tisza elnökét (hiszen, félve a jobbos szavazók haragjától, óvatos) és egyszerre hozzák helyzetbe a DK-t és a Momentumot, hadd mutassák meg jobban magukat, hadd erősödjenek vissza. Persze ne nagyon, de annyira mindenképp, hogy gyengüljön a Tisza ellenzéken belüli pozíciója, és a Tisza szavazóinak legalább néhány százaléka visszatérjen a DK-hoz, a Momentumhoz. Hadd legyen ismét megosztott az ellenzék, mint a régi szép időkben, de az is jó, ha a Momentum, DK visszaerősödése elvenne ugyan szavazókat a Tiszától, de a parlamenti ötszázalékos küszöböt nem érnék el, és – mondjuk – nyolc-kilenc százaléknyi ellenzéki szavazat elvész a semmibe.”

Ha pedig erőteljesebbek lesznek az óellenzék és a Tisza közötti üzengetések, még jobb. A Fidesznek az újpesti vereség akár jól is jöhet, mert kicsit visszaerősítheti a DK-t, Gyurcsányék kényelmes, megszokott ellenfelek. Legalábbis ez a terv

– fogalmazott Nagy Attila Tibor.

Deák Dániel: Jöhet a Gyurcsány–Magyar-koalíció Budapesten

Deák Dániel öt pontban elemezte az időközi választást:

„Magyar Péter számára a mostani eredmény rossz hír, hiszen amellett, hogy nem mert elindulni, így ők nulla százalékot értek el, a mostani eredmény azt is jelzi, hogy Budapesten még mindig számolni kell Gyurcsány Ferenccel, így a 2026-os választás közeledtével ismét beindul majd az összefogásvita az ellenzéki oldalon. Fura, de a Tiszának egy Fidesz-győzelem lett volna előnyös, hiszen akkor mondhatnák, rájuk van szüksége az ellenzéknek, a DK végleg leszerepelt.”

„Magyar Péterék éppen ezért arra biztatták az ellenzéki szavazókat, hogy ne szavazzanak Gyurcsányékra, ennek ellenére is simán pályán maradt Budapesten a DK. A mostani eredmény után a DK biztosan indulni fog 2026-ban, egyéni jelölteket is indít, emiatt jöhet a Gyurcsány–Magyar-koalíció Budapesten, mert Gyurcsány nélkül nincs esélye, ez azonban rombolja Magyar Péter választási esélyeit.”

„Fontos kiemelni, hogy az újpesti körzet egy baloldali fellegvár, a 2022-es választáson például, amikor országosan elsöprő Fidesz-győzelem volt, ebben a körzetben 50 százalékos győzelmet aratott a DK jelöltje, most is hasonló eredményt értek el.”

„A Fidesz mostani, 34 százalék körüli eredménye azt jelzi, hogy nem változtak érdemben az országos erőviszonyok. Ebben a körzetben még 2022-ben is 40 százalék alatt szerepeltek, 2024-ben pedig 31 százalékot értek el. A kormánypártok tehát most is sikeresen mozgósították az itteni bázisukat.”

„A részvétel 30 százalék feletti volt, ez egy időközi választáson normálisnak számít, ezeken hagyományosan mindig az elkötelezettebb szavazók vesznek részt, ez történt most is.”

A XXI. Század Intézet vezető elemzője, a Megafon influenszere későbbi posztjában hozzátette: „A baloldali fellegvárban a papírforma teljesült, a DK meg tudta tartani a körzetet, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az új jelölttel, Renge Zsolttal induló Fidesz javítani tudott a tavalyi EP-választáshoz képest a körzetben, hiszen akkor 31 százalékos eredményt ért el, míg most közel 34 százalékot. Ez az eredmény és a januári dombóvári fideszes tarolás azt jelzi, hogy erősödtek a kormánypártok a tavalyi EP-választáshoz képest, amelyen közel 45 százalékos eredményt értek el. Ha ez nem változik 2026-ig, vagy akár tovább erősödnek, akkor az egy magabiztos győzelmet hozhat számukra a választáson. A nap vesztese egyértelműen Magyar Péter, aki most sem mert elindulni: míg a DK talpon maradt, megindul az ellenzéki oldalon az összefogásvita, addig a Fidesz erősödni is tudott.”