A szülők szerint szándékosan tenné tönkre az iskolát a tankerület

Már lassan egy éve húzódik a Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskolában kipattant levegőminőségi ügy, amelyet az iskola és a szülők rövid időn belül orvosoltak, erről pedig van egy NÉBIH-jelentésük is. Ennek ellenére a tankerület máshová helyezné az elsősöket a 2025/2026-os tanév kezdetétől a helyhiányra és a levegőminőségre hivatkozva, már csak egy darab két tannyelvű osztályt indítana és még az iskola nevét is megváltoztatná. A szülők tiltakoznak, petíciót indítottak és alternatív megoldást javasolnak.

A XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola a célnyelvi mérésekben jóval az elvárt szint felett teljesít, célnyelvi és más tanulmányi versenyeken is számos díjat hoz el, akkreditált Tehetségpont, és emellett még Öko Iskola is. Lényegében az egyetlen általános iskola a környéken, ahol az angol nyelvet két tannyelvű oktatási program keretében sajátíthatják el a diákok. Ennek köszönhetően évek óta jelentős túljelentkezés van az első évfolyamra.

Mégis, szerkesztőségünket most egy aggódó szülő kereste meg, ugyanis szerinte „a Külső-Pesti Tankerületi Központ olyan intézkedéseket tervez bevezetni a 2025/2026-os tanévtől kezdve, ami rendkívül megnehezítené a gyermekek, szülők és tanárok mindennapjait, és minden bizonnyal kihatással lenne az iskola szakmai munkájára.”

A tankerületnek éppen megelőznie kellene és támogatnia egy ilyen sikeres iskola fennmaradását. Egy jó nevű budapesti általános iskolát próbál tönkretenni a tankerület

– fogalmazott.

A szülő hozzátette, hogy a tanári és a szülői közösség „szorosan, jó kapcsolatban” működik együtt, és a tankerület szűkre szabott anyagi támogatását a szülők saját maguk egészítik ki, hogy a különböző kisebb-nagyobb beruházásokat (tantermek kifestése és dekorálása, bútorokkal és egyéb számítástechnikai berendezésekkel való ellátása, szellőztető berendezés beszerelése, klímaberendezések telepítése, az udvar parkosítása, az udvari padok, szaletlik javítása, évente kétszer zöldítő napkeretében friss virágok ültetése) az iskola meg tudja valósítani.

Az ügyben érintett tankerületi igazgató, Rábel Krisztina neve egyébként onnan lehet ismerős, hogy ő volt a Karinthy Frigyes Gimnázium polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárait posztjukról felmentő tankerületi vezető, akit aztán bíróság elé is idéztek. Ám hiába a pereskedés, a tanárok jogosan lettek felmentve állásukból – legalábbis erről számolt be honlapján február 20-án a Külső-Pesti Tankerületi Központ.

De hogy mik is lennének pontosan ezek az intézkedések? Nézzük!

Döntés a vélemények előtt

„A Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola férőhelyhiány miatt a telephelyén kijelölt Kandó Téri Általános Iskola épületében indítja első évfolyamos osztályait, valamint a 2025/26. tanévre két első évfolyamos osztály (egy normál tanrendű és egy két tannyelvű a korábbi két párhuzamos két tannyelvű osztály helyett) meghirdetését engedélyezi a tankerület” – írta a Külső-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatójában február végén.

A tankerület felmérte az iskolában lévő tantermek elhelyezkedését, illetve méretét a tanulói létszámot illetően, ugyanis a jelenlegi szabályozás értelmében a 2000 előtt épült iskolákban 1,5 négyzetméter kell, hogy jusson egy tanulóra. „Tudomásom szerint az iskola hivatalosan befogadható tanulói létszáma 457 fő. Jelenleg 444 gyermek tanul az intézményben” – mondta az anonimitást kérő szülő. Ezen felmérés alapján, ha kivesszük a rendszerből a kifogásolt tantermeket méretükre és elhelyezkedésükre (pl. szuterén termek) hivatkozva, az iskola tanulói létszámát figyelembe véve már csak 369 gyermek tanulhatna az intézményben.

A fenti tájékoztatást állítólag a szülők március 5-én kapták kézhez azzal a kiegészítéssel, hogy március 21-ig van lehetőség véleményezni a fent említett két változást. Emellett a tanulói és önkormányzati véleményezési időszak – akik támogatásukról biztosították az iskolát és nemmel szavaztak a KLIK javaslatára – is egyidejűleg zajlott azonos határidővel. Igen ám, de ezzel szintén egy időben (tehát március 5-én) a tankerület már tényként közölte a Kapocs iskola körzetébe tartozó tanköteles korú nagycsoportos óvodás gyermekek szüleivel, hogy

a 2025/2026-os tanévben mindössze egy két tannyelvű osztály fog indulni, a másik osztály általános tanrendű osztályként indul a Kandó Téri Általános iskolában, kapocsos tanárokkal.

A változásokat egyébként a tankerület azért eszközölné, mert korábban felmerült, hogy nem megfelelő a levegőminőség a Kapocs egyes tantermeiben (szám szerint kettőben, a 11-es és 12-es alagsori termekben), így ha azok kiesnek, akkor az iskola hivatalos befogadóképessége a jelenlegi tanulói szám alá csökkenne.

Emellett a tankerület az iskola nevét is megváltoztatná a jövőben – Kapocs Általános Iskola és Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskolára –, hivatkozva arra, hogy a 2025/2026-os tanévtől kezdve normál tanrendű osztályokat is indítanának az intézményben – vagy a kijelölt intézményekben, ez még nem tisztázott. Viszont a szülők szerint az iskola neve már így is túl hosszú, ráadásul benne van ebben a hosszú névben, hogy „általános iskola”, tehát lefedi a normál tanrend lehetőségét is.

A tankerület álláspontja

Az Index kérdéseire válaszolva Rábel Krisztina, a tankerület vezetője közölte, hogy intézményeiket minden évben megvizsgálják, és csak olyan helyiséget engednek használni, melynek a „levegőminősége, fényviszonya, mérete megfelelő az egészséges és színvonalas oktatásra.” Elmondása szerint a Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola pincetermeit még vizsgálja a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya, ahol nemcsak a levegőminőség és a fényviszonyok problémásak, hanem a belmagasság is, ugyanis a kívánatos 3 méter helyett csak 2,15 méteres.

Az iskolában éppen a keresettség okán tervezünk telephelybővítést, hogy a jelenleg is működő osztályok mellé tudjon további osztályokat is indítani az iskola

– fogalmazott a vezető. Hozzátette, hogy azon dolgoznak, hogy a tanulók és a szülők számára is megfelelő megoldást találjanak, ettől függetlenül a telephelyként kijelölt iskola a Kapocstól 2,5 kilométerre található.

„A leendő elsősök szüleit személyre szóló levélben tájékoztatta a Tankerület a körzetes óvodákon keresztül. Mivel a kijelölt telephelyen a Kapocs iskola pedagógia programja szerint, a Kapocs iskola pedagógusai tanítanak, így az iskolára jellemző minőségi nevelés-oktatás biztosított” – fejtette ki Rábel Krisztina. Kiemelte, hogy a jelenlegi tanulók számára ez semmilyen változtatással nem fog járni, viszont egyértelművé tette, hogy számukra is igyekeznek biztosítani a megfelelő körülményeket.

„Konténertermek beállítását nem tervezte és nem is tervezi a Tankerületi Központ, mivel a közelben tud férőhelyet biztosítani a tanulóknak” – zárta válaszát.

Négy hónap

Hogy pontosabban megértsük az ügy idővonalát, vegyük pontonként az elmúlt szűk egy év történéseit, ugyanis a szülők az iskolával karöltve rövid úton megoldották a tankerület által kifogásolt termek levegőminőségi problémáját.

2024. májusában egy iskolabejárást követően a tankerületi igazgató felszólította az iskolát a könyvtár és az alagsori termek kiürítésére (oktatás ezután nem folyhatott ezekben a termekben) a nem megfelelő szellőzésre, és a terem rossz levegőjére hivatkozva.

Az iskola proaktív módon reagálva a kifogásokra, szülői segítséggel és építési vállalkozó bevonásával 2024 nyarán megtalálta a megoldást a szellőztetés-problémára.

2024 szeptemberében egyeztettek a tankerület műszaki főosztály vezetőjével, a kivitelezővel, majd 3 oldalú szerződést köttetett a Tankerület, az iskolai alapítvány és a kivitelező között a probléma megoldására hivatott szellőzőberendezés telepítéséről, az iskola és a tankerület 50–50 százalékos közös finanszírozásában. Emellett szülői közreműködéssel az egyik napi használatban lévő termet is kifestették és a probléma egyik forrását jelentő falburkolatot is eltávolították.

az iskola alapítványi forrásból 8 napon belül átutalta a kivitelezési díj felét (1,5 millió forintot)

2024.október 7-én a Synlab kiadta az iskola említett termeiben végzett penészgomba vizsgálat eredményét, ami az épület egyik szárnyában található termekben készült (ugye a 11-es és 12-es). Annak ellenére, hogy a mérést csak az iskola egyik szárnyának termeiben végezték el, a másik szárnyon lévő termeket is alkalmatlannak minősítették. A dokumentumot csak 2025. február végén mutatták meg a szülőknek (következő pont). „Ennek áttanulmányozását követően megemlítenénk, hogy a hivatkozott szabványok egyike sem az oktatási intézmények levegőminőségének ellenőrzésére szól. Ezen szabványok műtők, élelmiszergyártó üzemek levegőminőségének mérésére lettek akkreditálva” – egészítették ki akkor a szülők.

2025. február 20-án, a Szülői Munkaközösség Vezetőinek, Rábel Krisztina tankerületi vezető által tartott értekezleten – aminek témája a 2025/2026 -os tanév beiskolázása volt – „mellékesen értesültünk az iskolánkban a tankerület által még októberben megrendelt penészgomba vizsgálat tényéről, mely szerint a penészgomba levegőben mért mennyisége meghaladta a szabványban előírt értéket”. Másnap az igazgató asszonnyal történt megbeszélésen kiderült, hogy hozzá a hivatalos mérési dokumentumot még mindig nem juttatták el. „Ez azt jelenti, hogy érthetetlen okokból a tankerület négy hónapig tudatosan tette ki a gyermekeket a nem megfelelő levegőjű teremben való tanulásnak” – vonták le a következtetést a szülők.

2025. február 28-án a tankerület felszólította az iskolát a változtatások szülői véleményeztetésére.

2025. március 5-én a szülők kézhez kapták a véleményezésre szánt terveket, miközben a nagycsoportos szülőkkel már tényként közölték a 2025/2026-os tanévre eszközölt változásokat.

2025.03.14-én a tankerület NÉBIH-vizsgálatot kezdeményezett az általa penészesnek gondolt 2 alagsori terem vonatkozásában és kérte azok vizsgálatát közegészségügyi szempontból.

a 2025.03.19-én történt vizsgálat jegyzőkönyve szerint a kifogásolt termekben sem penész, sem dohszag, sem pedig vizesedés nem látható. A 12-es terem tekintetében összesen 2 darab nyitható és 3 darab fix ablak biztosítja a természetes megvilágítást és a szellőzést. Továbbá beszerelésre került egy szellőző berendezés is, így immár hatósági jegyzőkönyv igazolja a termek oktatásra való megfelelőségét.

szintén 2025.03.19-én a véleményezésre jogosult 18. kerületi önkormányzat oktatási bizottságának tagjai – pártállástól függetlenül – egyhangúan elutasították a tankerületi javaslatot.

2025.03.20-án a szülők kiállást szerveztek az iskola mellett és egy petíciót is indítottak az átalakítások megakadályozására.

Alternatív megoldások

„A fentiekből látható, hogy a tankerület a probléma (szellőzés biztosítása, valamint helyhiány) mindennemű megoldását az intézmény szétszabdalásával tudja csak elképzelni. A tankerület által javasolt másodlagos telephely azt jelentené, hogy az első osztályos gyermekek egy évig a Kandó Iskolában folytatnák tanulmányaikat, majd második osztálytól kezdődően – legalábbis a jelenleg kommunikált tankerületi elképzelés szerint – átkerülnének az iskola fő telephelyére” – összegezték a szülők. Mindez pedig több okból is problémás lenne.

Egyrészt a többgyermekes családok élete eléggé megnehezülne, hiszen több külön intézménybe kellene hordaniuk a gyerekeket, a szülők szerint ez napi akár „egy órás pluszt” is jelenthetne, amit utazásra kell fordítaniuk. Másrészt ott van a már többször is említett probléma – például az óvodák nagycsoportjának „iskolásításánál” –, hogy a gyerekeknek hatalmas változáson kéne átmenniük amikor nagycsoportba kerülnek, amikor elsőbe kerülnek, itt pedig még akkor is, amikor második osztályba lépnek.

Emellett arról sincs még pontos tervezet, hogy a gyakorlatban hogyan valósítaná meg a két külön telephelyen történő tanítást például a tankerület.

Hiszen a tanároknak ingázniuk kéne, ami tömegközlekedéssel nem megoldható (hiszen nem érnek oda időben becsengetésre), ha pedig autóval mennek, akkor az üzemanyagköltségük nőne. Illetve az sem tisztázott, hogy ez plusz juttatásokkal járna-e azoknak az oktatóknak, akik érintettek a változtatásban.

A helyhiány tekintetében pedig kiemelték, hogy évek óta 16 osztállyal működik az intézmény, és eddig a termeket sosem kifogásolta a tankerület. Viszont ha mégis megtiltanák az említett termek használatát, akkor a szülőknek erre is lenne egy megoldása – bár a csepeli óvodabezárások óta tudjuk, hogy általában ez hiábavaló –, mégpedig konténer tantermek képében. Szerintük ez bevett gyakorlatnak számít, amihez önkormányzati támogatást is kérnének, de a szülők is beszállnának a finanszírozásba.

Az önkormányzat kiállása

A szerkesztőségünkkel kapcsolatban álló szülő azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a tankerületi döntést, miszerint csak egyetlen két tannyelvű osztályt indítanak a jövőben, az ég világon semmi nem indokolja, hiszen „óriási a szülői kereslet, folyamatos a túljelentkezés”.

Megjegyezzük, hogy az iskolában jelenleg is elérhető minden évfolyamon a teljesen magyar nyelvű oktatás is, ahol minden tanuló kizárólag magyar nyelven tanulja az összes tantárgyat. Erről a szülő önként, szabadon dönthet, nemcsak második osztály végén, de bármelyik évfolyam esetén is, amit az iskola maximálisan elfogad, a csoportbontásokat ennek megfelelően alakítja ki és ezzel lehetővé teszi a személyre szabott oktatást és a teljes körzet megfelelő ellátását

– emelte ki.

Az iskola és a szülői közösség mindent megtesz annak érdekében, hogy változatlanul folytatódjon az oktatás a Kapocsban, mert véleményük szerint a telephelymegosztás mind a gyerekekre, mind a családokra és a tanárokra is jelentős terhet róna a jövőben. Az Átlátszó szerint a szülők panasszal fordultak Ráhel Krisztina tankerületi vezetőhöz, aki panaszként is kezeli az ügyet és „30 napon belül kivizsgálják és tájékoztatnak az eredményről”.

A tankerület reagált a kerület polgármesterének, Szaniszló Sándornak, valamint az önkormányzatnak a kiírására, amelyben már arról számoltak be a szülői demonstrációt követően, hogy sikerült meghátrálásra kényszeríteni a tankerületet, amely visszavonta a Kapocs iskolával kapcsolatos változtatások tervezetét. Másnap ugyanis kiadott egy tájékoztatást a tankerület, de abban nincs szó a Kapocsról. Egészen pontosan arról írtak, hogy a Kondor és az Eötvös iskolákkal kapcsolatos terveket visszavonják, viszont

a Kapocs iskoláról egy szó sem esik az értesítésben, ami azt jelenti, hogy a Tankerület azt a tervet nem vonta vissza.

„Határozottan NEM-et mondunk valamennyi, a kerületi iskolák működését, összevonását, megszüntetését célzó tervre, és nem hagyjuk, hogy a Kapocs iskola közössége bármilyen hátrányt szenvedjen. Megyünk tovább, a kerület az érintett diákok, családok és pedagógusok oldalán áll, mindenben támogatja küzdelmüket” – erősítette meg korábbi állásfoglalását ezután a 18. kerületi önkormányzat.

(Borítókép: Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola. Fotó: Google Maps)