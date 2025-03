Szintet lépett a Pride-vita, szivárványszínű díszvilágítással festenék meg az egyik óbudai templom falait

Szivárványszínekben világítaná ki Karácsony Gergely a Kolosy téri Sarlós Boldogasszony-plébániatemplomot. Ehhez a javaslathoz többen is hozzászóltak, köztük Barabás Richárd és Szepesfalvy Anna is, de Vitézy Dávid sem hagyta szó nélkül az ötletet.

Barabás Richárd Facebook-bejegyzésben közölte, hogy beadott egy módosítást a szerdai közgyűlésre, melynek témája az Újlaki Sarlós Boldogasszony-plébánia szivárványszínű díszkivilágítása.

Úgy fogalmazott, hogy eredetileg a kormány kérése, hogy a templom bekerüljön a kivilágítandó épületek közé. Fontosnak tartja, hogy egy ilyen ügy teológiai nézőpontból is „tökéletesen megalapozott” legyen. A bejegyzésben közzétette előterjesztése indoklását is, melyben több igeverset is kiemel a Bibliából. Kezdve a Teremtés könyvével, amelyből a vízözön utáni történésekre hívja fel a figyelmet, amikor Isten szivárványt helyezett az égre, szövetségének jeléül közte és az emberekkel.

Ez az isteni kegyelem és hűség szimbóluma, amely minden emberre egyformán vonatkozik, függetlenül attól, hogy kik és milyenek. Egy templom szivárványszínű kivilágítása ennek a szövetségnek a megerősítését fejezné ki, és emlékeztetne arra, hogy Isten szeretete és irgalma mindenkit magában foglal

– írja Barabás Richárd.

A továbbiakban hangsúlyozza, hogy a teremtett világ sokszínűsége Isten szándékát tükrözi, s egy Galata-verset emel ki, amely így szól: „nincs többé zsidó, sem görög, nincs többé szolga, sem szabad, nincs többé férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban” (Galata 3:28). Hozzáteszi, „egy templom szivárványszínű kivilágítása ennek az egységben megélt sokszínűségnek a keresztény megvallása lenne, kifejezve, hogy a hit nem lehet kirekesztő, hanem csakis befogadó”. János evangélistát is idézi, amikor a fény teológiai értelmét mutatja be, miszerint „Isten jelenlétének egyik legfontosabb kifejeződése”. Szerinte a szivárványszínű fény csak még inkább kiemelné azt a keresztény igazságot, hogy Isten világossága a teremtett világ teljességét hirdetve minden színt magába foglal.

XVI. Benedek pápát is szóba hozza bejegyzésében, mivel ő is rámutatott arra, hogy a „szeretetre […] mindig szükség lesz, még a legigazságosabb társadalomban is… Aki a szeretetet meg akarja szüntetni, arra törekszik, hogy az embert mint embert szüntesse meg.”

A kivilágítás nem csupán egy világi döntés, hanem szakrális aktus is. A keresztény liturgiában a fény a hit látható kifejeződése: a húsvéti gyertya meggyújtása, az oltár fényei vagy akár a templom éjszakai kivilágítása mind az isteni jelenlétet hivatottak jelezni. Egy templom szivárványszínű megvilágítása kifejezné, hogy az egyház minden ember iránt nyitott, és tisztelettel fordul feléjük, függetlenül attól, hogy honnan jönnek, vagy kik ők

– zárja gondolatait a Párbeszéd – Zöldek társelnöke.

Vitézy Dávid: Ettől lesz jobb hely Budapest?

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője reagált a díszkivilágítás ötletére. Vitézy Dávid elkeserítőnek tartja a helyzetet. „Természetesen messzemenőkig elítélem és a demokratikus alapértékekkel ellentétesnek tartom a gyülekezési jog korlátozására hozott parlamenti döntést, ahogy ezt többször elmondtam az elmúlt napokban” – hangsúlyozta a politikus. Azonban feltette a kérdést, hogy valóban ez lenne-e a helyes megoldás, kivilágítani egy mintegy 300 éves római katolikus templomot?

Tényleg a vallásukat gyakorló, templomba járó budapestieken kell kitölteni a dühét a városvezetésnek a Pride miatt? Előrevisz ez? Ettől lesz jobb hely Budapest, a kormány provokációjának fényében?

– kérdezi Vitézy Dávid.

Szerinte ez nem más, mint provokáció. Nem javít sem a szexuális kisebbség helyzetén, sem a szabadságjogaik elfogadottságán. Arra kéri Karácsony Gergelyt, hogy vonja vissza ezt a javaslatot, és ne csináljon a Fővárosi Közgyűlésből „totális pártpolitikai csatateret”.

Óbuda kiáll a kisebbségek mellett

Béres András, Óbuda-Békásmegyer alpolgármestere, a Párbeszéd – Zöldek országos elnökségi tagja szintén közösségi oldalán közölte, hogy kezdeményezésére szivárványzászlót raktak ki Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalának épületére. Ő azt hangsúlyozta, hogy a Pride betiltása nem gyermekvédelem vagy vallási vakbuzgóság, hanem elterelés.

Orbán nem akarja, hogy a magas inflációról, az Orbán-dinasztia dúsgazdaggá válásáról, az egészségügy vagy az oktatás helyzetéről, azaz a kormány kudarcszériájáról beszéljünk, ezért tiltják most be a Pride-ot, amely Európában Oroszország és Belorusz kivételével mindenhol legális. A kormány gyáván a gyerekek háta mögé bújva gerjeszt gyűlöletkampányt Magyarországon

– fogalmaz Béres András. Figyelmeztetett, hogy nem szabad hallgatni, mivel a „kormány nem válogat”, s nem tudni, hogy holnap kit foszt meg a jogaitól, pusztán azért, mert „az lesz az érdeke”.

Fidesz: vonják vissza, és vegyék le a napirendről

Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Fidesz-frakció képviselője sem hagyta szó nélkül, hogy szivárványszínekben világítanák ki a Kolosy téri Sarlós Boldogasszony-plébániatemplomot. Állítása szerint pont az a baj az olyan politikai szervezetekkel, mint a Párbeszéd, hogy „nemcsak semmibe vesznek olyan értékeket, ami mások belső hitbéli meggyőződésén alapszik, hanem lábbal tiporják és megalázzák az abban hívő embereket” is.

A politikus szintén követelte Karácsony Gergelytől, hogy vonják vissza és vegyék le a napirendről a kereszténység meggyalázásáról szóló javaslatot. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen felvetésről még csak vitázni is „végtelenül méltatlan”.