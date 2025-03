Eljárás indult a BMW-s ellen, aki büntetőfékezett az M4-es autóúton

Vadai Ágnes országgyűlési képviselő március 9-én nyújtott be írásbeli kérdést Pintér Sándor belügyminiszternek, miután az Indexen is megjelent egy videófelvétel, amelyen egy BMW sofőrje csaknem álló helyzetbe lassította a mögötte haladókat az autópályán.

Mint írtuk, a BMW-t vezető sofőr azért kezdett vad szívatásokba, mert egy szabályosan közlekedő autós kamionelőzés miatt megakasztotta a 200 kilométer per órás sebességgel száguldozó BMW-st. A felvételek szerint a luxusautó vezetője többször is besorolt más járművek elé, megakadályozva, hogy azok lehajtóra tudjanak hajtani, sőt az ablakon kinyújtott kezével középső ujját is mutogatta.

Rétvári Bence március 24-én kelt válaszában megerősítette, hogy a Monori Rendőrkapitányság eljárást indított a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt. A BMW 420D típusú gépjármű vezetője Üllő közigazgatási területén hajtotta végre a szabálytalan manővert, erre a hatóság az eredeti felvétel beszerzése és elemzése után derített fényt.

„A szabálysértési eljárás jelenleg folyamatban van, az ügyben tanúmeghallgatásra kerül sor” – közölte az államtitkár, aki válaszában hangsúlyozta, hogy „a rendőrség a tudomására jutott valamennyi jogsértő cselekmény kapcsán, a vonatkozó eljárásrend szerint intézkedik az eset tisztázására, az elkövető kilétének felderítésére, és megteszi a további intézkedéseket”.

A közúti közlekedési szabályok megsértése a szabálysértésekről szóló törvény szerint minősülő szabálysértésnek számít, amelyért pénzbírság és akár a jogosítvány ideiglenes bevonása is járhat.