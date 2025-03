Direkt36: Magyar Péter be akart kerülni az Orbán-kormányba és el akart indulni Karácsony Gergely ellen

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter már az Orbán-kormány alatt is szeretett volna politikai karrierbe kezdeni, államtitkári pozíciókat próbált kiharcolni magának, Gulyás Gergelyt meg is kérdezte, hogy miért feleségét és nem őt jelölték igazságügyi miniszternek. Tavaly tavasszal még az is felmerült benne, hogy főpolgármester-jelöltként ráindul Karácsony Gergelyre, amiről állítólag Puzsér Róbert és Zaránd Péter beszélte le. A mostanra már ismert politikus konfrontatív stílusa és a túlzott önállósága miatt sodródott a NER partvonalára, és végül a Fidesszel szemben tudott politikai pályára lépni.