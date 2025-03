Kovács Gergely Magyar Péternek öltözve jelentette be, akkor sem indul Orbán Viktor választókerületében, ha támogatják

Mint írtuk, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kedden a közösségi oldalán választási párbajra hívta Orbán Viktor miniszterelnököt, kijelentve, hogy amennyiben a helyi Tisza-szigetek támogatják, elindul egyéni képviselőjelöltként a budapesti 3-as számú választókerületben az országgyűlési választásokon.

A budapesti 3-as számú választókerület, amely a főváros XII. és II. kerületének egyes részeit foglalja magába, a főváros egyik legmagasabb presztízsű körzete, ahol számos ismert politikus és közéleti személyiség él. „Orbán Viktor is ebben a körzetben él. Ha nem gyáva, akkor ő is elindul, és közvetlenül megküzdünk az emberek bizalmáért. Nos, miniszterelnök úr, most ki mögé fog bújni?” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke, aki egy önmagáról készült képet is csatolt a bejelentéséhez.

Kovács Gergely, Budapest XII. kerületének polgármestere néhány órával később reagált Magyar Péter bejegyzésére, és láthatóan megihlette a Tisza elnökének szettje, ugyanis a teljes öltözéket, sőt még a hátteret is igyekezett lemásolni. „Amennyiben a helyi kutyapártos közösségek támogatnak, én akkor sem indulok el a budapesti 3-as számú választókerületben az országgyűlési választáson” – jelentette ki bejegyzésében Kovács Gergely.

Orbán Viktor is ebben a körzetben él, ő se indul a választásokon. Orbán Viktor gyáva, én bátor vagyok!

– fogalmazott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke.

Megérkezett a fideszes válasz

Steiner Attila, Hegyvidék és Észak-Újbuda fideszes választókerületi elnöke közölte, örül annak, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Budapest 3-as számú országos egyéni választókerületében akar képviselőjelöltként indulni 2026-ban.

Szia, Péter Magyar! Évtizedek óta jól ismerjük egymást, és nagyon örülök, hogy egyéniben indulsz a 3-as vk-ban a választásokon. Vk-elnökként alig várom, hogy nyíltan beszéljünk a régi ügyeidről

– közölte Steiner Attila a Facebook-oldalán, ahol egy régebbi fotót is megosztott, amelyen együtt mosolyog Magyar Péterrel és exfeleségével, Varga Judittal.

A bejegyzésre Magyar Péter kommentben reagált. „Reméljük, nem bújik a miniszterelnök a hátad mögé... vagy inkább a feleséged szoknyája mögé. Talán összeszedi a bátorságát, már ha van neki ilyen. Ezt a »remek« posztodat is Annamari írta? Feltűnt már nektek, hogy az emberek a saját életükről és a hazájukról szeretnének beszélni?” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke.