Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter szerint a nőknek a konyhában van a legjobb helyük

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Magyar Péter korábbi interjújából következtetett arra, hogy a Tisza Párt elnöke szerint a nőknek a konyhában van a helye, és gyalázza is őket.

„Magyar Péter szerint nekünk, nőknek, itt, a konyhában van a legjobb helyünk, miközben azt sem tudjuk, hogy mi történik körülöttünk a világban” – kezdte keddi Facebook-videóját Szentkirályi Alexandra.

Egy interjúban ugyanis azt találta mondani, hogy vele ellentétben »valószínű, más kormánytagok feleségei azt sem tudták, hol vannak, mert, mondjuk, otthon főztek«

– részletezte a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, majd folytatta: „Péter, te minden lélegzetvételeddel a nőket gyalázod, és már észre sem veszed magadat, mert igazából ezt gondolod rólunk, nőkről. De Péter, hadd világosítsalak fel! Mi, nők dolgozunk, háztartást vezetünk, és még véleményünk is van a világról. Sőt, rólad is megvan a véleményünk, és ezzel a véleménnyel egy év múlva találkozni is fogsz.”