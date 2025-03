Havonta többször is a fővárosba vezénylik a vidéki mentősöket

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének alelnöke szerint vannak olyan vidéki mentősök, akiket havonta akár négyszer is a fővárosba vezényelnek. Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója azonban azt állítja, hogy ilyen csak egy évben egyszer vagy kétszer fordul elő.

A nagykátai mentőállomás munkatársai közül van, akit egy hónapban négyszer is a fővárosba vezényeltek, de van olyan is, akit kétszer vagy háromszor – számolt be hétfőn az RTL.

A mentőállomás áprilisi beosztástervezete szerint van, akit a hónapban hatszor terveznek a fővárosba küldeni. Az RTL-nek az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál múlt héten még azt mondta, hogy „minden mentődolgozó bajtársunk tudja, hogy az évben, mondjuk, egy vagy maximum két alkalommal, mikor kell Budapesten szolgálatot teljesíteniük”.

A szervezet főigazgatója pedig arról beszélt, hogy

Ez nem átvezénylés, ez egy beosztás szerinti munkavégzés. Vannak olyan napok, egy évben egy-két alkalom bajtársanként, amikor nem az adott mentőautó teljesít szolgálatot, hanem – mondjuk – Budapesten

– mondta Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének alelnöke, Zsupos Sándor – aki Nagykátán mentőápoló – szerint ez valójában többször történik meg, ráadásul nemcsak a napi beosztásban, hanem az úgynevezett szüe, vagyis a szervezett ügyeleti egységkocsin is. Hozzátette, hogy az áprilisi beosztása szerint kétszer is Budapestre osztották be, ő azonban életkora miatt kérte, hogy ennél havonta többször ne küldjék.

Az alelnök elmondta, hogy nehezebb helyzetben vannak a felvezényelt mentősök, mivel nincs helyismeretük. Ebből kifolyólag pedig a címek és a kórházak megtalálása is lassabb a kelleténél. A fővárosi munkavégzésért pedig hideg szendvicset igen, de pluszpénzt nem mindenkinek adnak.

Én ezt a főállásomban alapóraként fogom elvégezni a jövő hónapban, tehát én ezért semmilyen pluszpénzt, túlóradíjat, semmi ilyesmit nem kapok

– nyilatkozta Zsupán Sándor.

Az RTL megkeresésére az OMSZ azt írta, hogy az részesül pluszpénzben, aki a beosztásán felül vállal plusznapokat, erre pedig állításuk szerint egyre több a jelentkező. Hozzátették, hogy a budapesti útvonaltervezést navigációs rendszerek is segítik.