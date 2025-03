Nézőpont Intézet: teljesen egyetértenek egy kérdésben a Fidesz és a Tisza szavazói

A Nézőpont Intézet kedden megjelent közvélemény-kutatása szerint a magyarok elsöprő többsége, a lakosság mintegy 90 százaléka egyetért azzal, hogy az Európai Parlamentben ülő magyar képviselőkre ugyanolyan szigorú szabályok vonatkozzanak a vagyonbevallásukat illetően, mint az Országgyűlés tagjaira. A pártok szavazói között sem kisebb az arány, fideszesek és tiszások is maximálisan egyetértenek a kérdésben.

A kutatóintézet több demográfiai mutatóban is megvizsgálta az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozati kérdést, és a leggyengébb eredmény is 88 százalékot mutat. A magyarok elsöprő többsége kortól, nemtől, végzettségtől, lakóhelytől, sőt politikai hovatartozástól függetlenül egyetért azzal, hogy a magyar EP-képviselőknek a magyar országgyűlési képviselőkéhez hasonlóan szigorú vagyonbevallási kötelezettsége legyen – jelent meg a Nézőpont Intézet honlapján.

Az eléggé világos eredményt a különböző pártok támogatói között végzett kutatás is egyértelműen tükrözi:

a Fidesz szavazóinak a 90 százaléka;

a Tisza Párt szavazóinak a 89 százaléka

támogatja, hogy az EP-képviselők azonos vagyonnyilatkozatot tegyenek a magyar parlamenti képviselőkhöz hasonlóan. Tízből kilenc választó támogató hozzáállása mellett mindössze 7 százaléknyi azok aránya, akik nem támogatják a szigorítás kiterjesztését.

Orbán Viktor még a februári évértékelő beszédében közölte, hogy „az európai parlamenti képviselőknek, a mostaniaknak is el kell készíteniük azt a fajta vagyonbevallást, amire bennünket, magyar parlamenti képviselőket kötelez a törvény”. A Fidesz-frakció azóta már meg is kezdte a javaslat kidolgozását, miközben az Európai Parlament oldalán közzétették a képviselők vagyonnyilatkozatait, amiből a Tisza Párt hét képviselőjének bevételeire is rálátás nyílt.

A vagyonbevallási jelentésekből kiderült az az érdekes tény is, hogy Magyar Péter még a NER-es időszakában a hivatalosan elérhető adatok szerint többször is magasabb fizetést vett fel, mint Orbán Viktor miniszterelnök. A Tisza Párt vezetője ezután úgy nyilatkozott, „soha nem állította, hogy az »előző életében« rosszul keresett”, majd hozzátette, EP-képviselőként jóval kevesebbet tud majd hazavinni, ráadásul a Brüsszelben kapott fizetésének a felét jótékonysági célokra ajánlja fel.

Magyar Péter végül azt ígérte, ha felhatalmazást kapnak, teljesen új vagyonnyilatkozati rendszert vezetnének be, és húsz évre visszamenőleg minden magas rangú politikust a családtagjaikkal együtt vagyonosodási vizsgálatnak vetnének alá.