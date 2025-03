A miniszterelnök megmutatta, hogy milyen az ő első zebrája, még mielőtt örökbe fogadna egy igazit. Állítólag már tárgyal az állatkerttel, s mint korábban kiderült, az állat neve is eldőlt.

Több napja a közbeszéd részét képezi Orbán Viktor zebrája, miután Magyar Péter megkérdezte a miniszterelnököt: „Tényleg félnek az unokák a kis házi szafaridban nevelkedő zebráktól?” Orbán Viktor azóta többször is jelentkezett Facebook-oldalán olyan bejegyzéssel, amelyben zebrákról van szó. Legutóbbiban meg is mutatta követőinek az elsőt.

Az első zebrám. Az állatkerttel már tárgyalásban vagyok a másodikról

– fogalmazott a kormányfő egy gyalogosátkelő mellett állva.

Győzike lesz a zebra neve

A miniszerelnök hétfő délután a Fővárosi Állat- és Növénykerttől kért levélben segítséget, hogy örökbe fogadhasson egy zebrát, amelynek két óra alatt eldőlt, hogy mi legyen a neve.

Gáspár Győző, aki saját elmondása szerint „a zebrák első számú rajongója”, be is jelentkezett , hogy ő legyen a zebra „keresztapja”. Az „örökbefogadási ünnepségre” pedig felajánlott a miniszterelnöknek egy zebramintás kabátot, sapkát, és még egy zebramintás kis takarót is. Majd hozzátette, hogy szeretné, ha az ő neve lenne a befutó, és „Győzike” lehetne az állat neve. Nem sokkal később a miniszterelnök egy megjegyzést tett Gáspár Győző bejegyzése alá:

Kedves Győző, ajánlat elfogadva!

– írta. Majd hozzátette, hogy szól, amint meglesz a zebrája.