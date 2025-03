Biztonsági őr akadályozta meg, hogy bejusson a rabbi a Kazinczy utcai zsinagógába

Árje Mordecháj Rabinowitz ortodox rabbit vasárnap rendőrökkel próbálták meg kivinni a Kazinczy utcai zsinagógából. Az akcióra reagált az országos neológ főrabbi is, szerda reggelre pedig szolidaritási imádságot hívtak össze a zsinagóga előtti utcarészre. A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség, a zsinagóga üzemeltetőjének közlése szerint azután döntöttek a kitiltásról, hogy rabbihoz méltatlan viselkedése miatt korábban már megszüntették Rabinowitz munkaviszonyát. Az ügyben szintén megszólított az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség más hitközségek belügyének tartja a történteket, amelyben nem szeretne állást foglalni.

A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) vezetése, amelyet bírálói az Egységes Izraelita Hitközséghez (EMIH) közelinek tartanak, vasárnap délután megpróbálta megakadályozni Árje Mordecháj Rabinowitz ortodox rabbit abban, hogy délutáni imára belépjen a Kazinczy utcai zsinagógába. A rabbinak korábban a MAOIH adott lehetőséget a vallási szerepvállalásra, ám tavaly megszakították vele a kapcsolatot, állításuk szerint bomlasztó, agresszív és összeférhetetlen viselkedése miatt.

Később, miután a rabbi – hívei határozott fellépése nyomán – mégis bejutott az épületbe, a MAOIH vezetése rendőröket hívott, akik a zsinagógába lépve felszólították a rabbit, hogy jöjjön velük. A rabbi nem mozdult, a rendőrök pedig nem alkalmaztak kényszerítő intézkedés, hanem távoztak.

A történtek után Kepes András író lemondta április 4-re tervezett, az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség által szervezett beszélgetését Köves Slomóval, a Chabad zsidó közösség rabbijával, az EMIH alapító vezetőjével.

Elutasítok mindent, ami vallási köntösben a kirekesztésről, a hatalomról, a képmutatásról szól

– írta Kepes András,aki közleményéhez csatolta Fröhlich Róbert országos neológ főrabbi cikkét, amely az „Elég a Chabadból!” címmel jelent meg.

A Chabad egy, a 18. század óta létező ortodox haszid mozgalom, a világ legnagyobb zsidó irányzata és szervezete, amely a zsidóság népszerűsítését és a vallástól eltávolodottak közösségi életbe való bevonását tekinti feladatának.



13 Galéria: Biztonsági őr akadályozta meg, hogy bejusson a rabbi a Kazinczy utcai zsinagógába Fotó: Tövissi Bence / Index

Szerda reggel 7-re a Somré Hádász Hitőr Egylet szolidaritási imádságot hirdetett a Kazinczy utcai zsinagóga elé, hogy ezzel tiltakozzanak az ortodox rabbi kitiltása ellen. Mivel rabbit a MAOIH vezetőségének kérésére nem engedték be a biztonságiak a zsinagógába, az összegyűltek az utcán kezdtek imádkozni. Árje Mordecháj Rabinowitz rövid beszédet is intézett az összegyűltekhez, amelyben nem reagált a vádakra, de azt hangsúlyozta, hogy meglátása szerint a kósernek tartott budapesti vendéglátóhelyek között vannak olyanok, amelyek nem tartják be a kósersági előírásokat, amivel arra utalt, hogy a jelenlegi vezetés nem végez megfelelő munkát ezek felügyeletével kapcsolatban.

Az egyórás imádság után szerettünk volna interjút készíteni a történtekről Fröhlich Róberttel, azonban ő nem kívánta kommentálni az eseményeket, mert szerinte írásában megfogalmazta véleményét.

40-50 zsidó összegyűlt imádkozni, ennyi történt

– mondta mosolyogva.

Az imádság végén a szervezők megköszönték az egybegyűlteknek a jelenlétet, és hangsúlyozták, hogy az eseményen neológ és ortodox zsidók közösen voltak jelen.

Rengeteg különbség van az ortodoxia és a neológia között. Mind a kettő csoportnak határozott elképzelése van, hogy mit kell csinálni, és nem vagyunk meggyőződve arról, hogy amit a másik csinál, az a legjobb. Azonban az a fontos, hogy a közös zsidó értékeinket és a közös magyar zsidó értékeinket megőrizzük, és amikor ilyen szörnyűségek történnek, akár a zsidó közösségben, akár szélesebb tekintetben, a közös értékeinkért kiálljunk

– hangoztatták a szervezők.

A történtekkel kapcsolatban kerestük az EMIH – Magyar Zsidó Szövetséget, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a szervezet nem szeretne állást foglalni más hitközségek belügyeivel kapcsolatban.

Keszler Gábor, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség elnöke megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a MAOIH vezetősége 2023-ban lehetőséget adott Rabinowitz rabbinak vallási szerepvállalásra, ám később nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy viselkedése bomlasztó, agresszív és összeférhetetlen.

Elsősorban közösségünk nyomásra 2024-ben munkaviszonyát megszüntettük, így jelenleg semmilyen hivatalos kapcsolata nincs a MAOIH-val. Időközben napvilágot láttak izraeli munkásságának előéletéről szóló számtalan dehonásztáló információk, mint okirathamisítás és ezek kapcsán több peres eljárás, valamint korábbi ügyei miatt neves rabbik elítélő nyilatkozatai. Mindemellett itt, Budapesten is rabbihoz nem méltó módon viselkedett. A hitközség levéltárából dokumentumokat és könyveket vitt el engedély nélkül, a közösség zsinagógába járó tagjaival és vendégeivel botrányos, megalázó módon viselkedett

– fogalmazott Keszler Gábor. A MAOIH elnöke emiatt elképzelhetetlennek tartja, hogy rendeződjön a viszonyuk Rabinowitz rabbival. Megkérdeztük Fröhlich Róbert cikkéről is, amelyet végtelenül méltánytalannak tart, és nem kívánt reagálni rá.

13 Árje Mordekháj Rabinowitz ortodox főrabbi Galéria: Biztonsági őr akadályozta meg, hogy bejusson a rabbi a Kazinczy utcai zsinagógába (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Köves Slomó időközben közösségi oldalán reagált arra, hogy Kepes András lemondta a tervezett beszélgetésüket, egyben felajánlva egy nem nyilvános találkozót, „hogy ne csupán az irigységből táplálkozó gyűlölet szülte vélemény alapján ítélj meg engem/minket”. A bejegyzésében azonban nemcsak az írónak üzent, hanem kifejtette a véleményét az egész esettel kapcsolatban is, hangsúlyozva, úgy támadják őt és közösségét emiatt, hogy az nem az ő hitközségük ügye.

Miről van szó? Valaki (Rabbinovitz úr) köztiszteletben álló ortodox rabbinak adja ki magát, és egy Hitközség (MAOIH) – tehát nem az általam vezetett EMIH – alkalmazza. Majd kiderül, hogy az illető ellen több eljárás is indult Izraelben, rabbihoz méltatlan módon viselkedett/viselkedik, okiratot hamisít stb. A hitközség felmondja a szerződését, de az illető továbbra is erőszakosan viselkedve a hitközség rabbijának tekinti magát, és több felszólításra sem hagyja el a rabbiszéket, a közösség tagjait pedig zaklatja. Ezek után a közösség kihívja rá a rendőrséget. De, ahogy már említettem, ez egy másik hitközség ügye, nem az EMIH-é. Mindezek után Fröhlich neológ rabbi úr ír egy indulatos cikket tele csúsztatásokkal és hamis vádakkal, amelyben rólam és közösségemről állít mindenfélét

– vázolta fel álláspontját Köves Slomó.

Az EMIH kommunikációs igazgatója, Megyeri Jonatán pedig Fröhlich Róbert cikkére válaszolt, amely szerinte újabb határokat lépett át. Mint írja, sokáig tűrték, hogy „a Mazsihisz minden lehetséges módon és csatornán rágalmazza közösségüket”, bizniszegyháznak nevezve őket, miközben hétszer annyi állami támogatást kapnak, mint az EMIH. A hosszú cikkben részletesen ír a Mazsihisszel való vitás kérdéseikről, megjegyezve, hogy az országos főrabbi megnyilvánulása borzasztó károkat okoz a hazai zsidóságnak.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)