A Szikra Mozgalom szerint a multiknak ideje elmondaniuk, hol állnak: az LMBTQ emberek vagy Orbánék mellett

A Szikra Mozgalom éles kritikával illette azokat a multinacionális cégeket, amelyek korábban az LMBTQ+ jogok mellett kampányoltak, de most, amikor a Fidesz alkotmánymódosítása ellehetetleníti a Pride felvonulást, mély hallgatásba burkolóznak. A szervezet levélküldő akciót hirdetett, hogy rákényszerítse ezeket a cégeket: egyértelműen álljanak ki vagy vállalják a csendjük következményeit.

Coca-Cola, Ikea, Bosch Hungary, Microsoft Hungary, Abacus Medicine, KPMG, Yettel, Morgan Stanley – ezek azok a nagyvállalatok, amelyek az elmúlt években az LMBTQ+ jogok szövetségeseinek vallották magukat, de a Szikra Mozgalom szerint most, amikor igazán számítana a kiállás, gyáván hallgatnak.

„Amikor napok óta mindenki csak a Pride-ot betiltó alaptörvénymódosításról beszél, fülsüketítő a csend azoktól a nagy cégektől, amelyek valamikor felelősséget vállaltak az LMBT+ emberek ügyéért. Ideje elmondaniuk, hol állnak valójában: az LMBT+ emberek oldalán vagy Orbánék mellett” – áll a Szikra közleményében.

A szervezet célja, hogy ezek a cégek követeljék a törvénymódosítás visszavonását. A kampány keretében a Szikra egy online felületet biztosít, ahol bárki egy kattintással elküldheti a levelet az érintett vállalatoknak, felszólítva őket, hogy tegyenek nyilvános nyilatkozatot az ügyben. Az akcióhoz ITT lehet csatlakozni.

Kiállásra késztethetők a multik, de ehhez sokan kellünk. Írj levelet te is a cégeknek. Ha egyszer felelősséget vállaltak egy ügy mellett, most ne hagyjuk őket elbújni

– hangsúlyozza a mozgalom.

A Szikra azt is jelezte, hogy figyelemmel kíséri, melyik cég hogyan reagál a felszólításra, így következő napokban kiderül, hogy a nagyvállalatok valóban értékek mentén működnek-e, vagy csak marketingeszközként használták az LMBTQ+ közösség támogatását.

A kiállásnak minden esetben nyilvánosnak kell lennie, így könnyen nyomon követhető lesz, melyik cég tesz eleget a követeléseknek

– zárják a nyilatkozatukat.

Mint arról beszámoltunk, az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők, valamint Hadházy Ákos füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben. A Jászai Mari téren még aznap tüntetés vette kezdetét, majd egy héttel később a Ferenciek terén is összegyűltek a tiltakozók, amiről mi is tudósítottunk, Hadházy Ákos pedig újabb tüntetést jelentett be keddre.