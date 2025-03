A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén Karácsony Gergely és Vitézy Dávid egymásnak esett. Nem sokkal később a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a Facebookon posztolt.

„Férfiasan be kell vallanom: bedőltem Karácsony Gergely átverésének. Pedig, ha valakinek, nekem illett volna megtanulnom már, hogy még azt is kétkedéssel kell fogadni, ha főpolgármester úr csak kérdez valamit” – írta Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy kedd este még közös, Karácsony–Vitézy módosító javaslatot nyújtottak be az erzsébetvárosi sétálóutcák bővítése érdekében, ehhez képest szerda reggel már a Demokratikus Koalícióval és a Fidesszel közösen levetette a napirendről a javaslatot.

Arra hivatkozott a főpolgármester, hogy »nem demokratikus«, ha a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja a törvényben foglalt jogköreit a kerület egyetértése híján

– folytatta Vitézy Dávid. Közölte, hogy amikor a parkolási rendelet módosítását javasolta nemrég, akkor sem zavarta több kerület kritikája a főpolgármestert.

„Úgy tűnik, Gyurcsány Ferenc pártja megzsarolhatta Karácsony Gergelyt, aki szembemenve minden eddigi forgalomcsillapítási és zöldpolitikai elvvel, hirtelen azt kezdeményezte és azért szavazott, hogy ne bővüljön a sétálóutca-hálózat a Madách téren, a Kazinczy utcában vagy a Dob utcában – írja Vitézy. – Belső-Erzsébetvárosban tarthatatlan állapotok uralkodnak. A Madách téren a gyalogosok az autók közt tudnak csak átsétálni járda híján. A Kazinczy vagy a Dob utcában a gyalogosok éjjel-nappal lefolynak a járdákról, és rögtön taxik dudálják le őket. Nemcsak élhetőségi, de közlekedésbiztonsági szempontból is tarthatatlan a helyzet.”

Vitézy Dávid közölte, a forgalmi rend a Fővárosi Közgyűlés kizárólagos hatásköre.

„Nekünk kellett volna lépni – mégis, a DK, a Fidesz és az ez ügyben hozzájuk csapódó Kutyapárt inkább levette napirendről a javaslatot – írja a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője. – Karácsony és Niedermüller öt éve nem tettek ez ügyben semmit, és most megint a demokráciába burkolózva folytatnák a semmittevést. Ma már eszünkbe sem jutna, hogy a Madách tér a Károly körút felőli oldalon újra parkoló legyen. Ezt tíz éve változtattuk meg, amikor a BKK-t vezettem.”