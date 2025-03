A közgyűlés tárgyalta Vitézy Dávid arról szóló előterjesztését is, amely a Budapesti Klímaügynökség tevékenységének a BKM Budapesti Közművek divíziójaként való folytatására tett javaslatot.

Gulyás Gergely Kristóf a Budapesti Klímaügynökség sorsáról szóló vitában arról beszélt, hogy Vitézy Dávid csak beolvasztaná egy másik cégbe azt, de tovább kellene menni, mert ezzel megmaradna az intézmény „kifizetőhely jellege”. A kormánypárti képviselő arra tett javaslatot, hogy számolják fel az ügynökséget.

Vitézy Dávid nem támogatta Gulyás Gergely Kristóf módosító javaslatát. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője leszögezte: nem megszüntetni akarja a klímaügynökség tevékenységét, hanem hatékonyabbá tenni. Vitézy Dávid arra is rámutatott, a Budapesti Közművekben van messze a legtöbb épületenergetikai tudás az intézményrendszerben.

Karácsony Gergely a kormánypárti javaslatot legalább őszintének tartja: „Zárjuk be az egészet, nincs klímaváltozás, most már úgyis Trump az elnök.” A főpolgármester megjegyezte azt is: „Harmadjára terjeszti elő Magyarország zöldpártja – nem tudom értik-e az iróniát –, hogy ne legyen klímaügynökség. Ez elképesztő.” Karácsony Gergely Vitézy Dávidék javaslatát sunyinak nevezte, a BKM-be történő beolvasztást egyébként sem tartja életszerűnek. „Ahol az emberek fizetése van kifizetve, az hogy tud kifizetőhely lenni?” – tette fel a kérdést a főpolgármester, hozzátéve: „Az előterjesztés politikai kivégzése a klímaügynökségnek.”

Karácsony Gergely a leendő panelprogramról is beszélt, történelmi bűnnek nevezve, hogy az elmúlt időszakban nem volt ilyen. A főpolgármester végül közölte:

Még soha nem élt a főpolgármesteri vétó lehetőségével, de ha Klímaügynökséget érintő javaslatot megszavazzák, akkor megvétózza azt.

Vitézy Dávid azzal kontrázott: lehet, hogy a főpolgármester képzelőerejét meghaladja, hogy a BKM integráljon egy hatfős céget, de a BKM vezetése ezt meg tudja oldani. A frakcióvezető úgy látja, két szentkirályis üvegben több szén-dioxid van, mint amennyit a klímaügynökség a teljes működése során megtakarított.

„Milyen zöld főpolgármester az, amelyik az ellen érvel, hogy sétálóutcák jöjjenek létre?” – vágott vissza Vitézy Dávid, utalva az ülés egyik korábbi vitájára.