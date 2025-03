A Jobbik bejelentette, kit indít az egyik Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei választókerületben

A jelenleg is országgyűlési képviselő Lukács László György indul a Jobbik színeiben 2026-ban Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3-as számú választókerületében. A párt közleményben jelentette be a jelölt indítását, továbbá azt is, hogy a Jobbik mind a 106 körzetben önállóan indul el.