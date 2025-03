A DK nem lépteti vissza jelöltjét, elindulnak Magyar Péterrel szemben Budapest 3. számú körzetében

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kedden egy Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy elindul Budapest 3. számú választókerületében, és arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy egyéni jelöltként mérettesse meg magát az érintett körzetben. A bejelentésre reagálva a választókerület jelenlegi képviselője, a momentumos Hajnal Miklós Facebook-oldalán közölte, hogy nem indul el a Tisza Párt vezetője ellen.

A Demokratikus Koalíció viszont közleményben hangsúlyozta, hogy az ő álláspontjukat nem változtatja meg Magyar Péter bejelentése.

A Demokratikus Koalíció már tavaly októberben hivatalosan bejelentette, hogy mind a 106 egyéni választókerületben képviselőjelölteket állítunk. A körzetek kétharmadában, több mint 70 körzetben a jelölteket pedig már nyilvánosan be is jelentettük. Így február 5-én megneveztük Gréczy Zsoltot, a DK országgyűlési képviselőjét is, mint Budapest 3. számú választókerületének DK-s képviselőjelöltjét a 2026-os választásokon