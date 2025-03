„Komolyan aggódom Hódmezővásárhelyért, ahol évek óta a gyűlölet uralkodik és egy hecckampány folyik Lázár János ellen” – fogalmazott az Indexnek Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere. Ahogy arról a sajtó korábban már beszámolt, Lázár János építési és közlekedési miniszter lemondott a Fidesz Csongrád-Csanád 04. számú Választókerületi Tanácsának elnökségéről. Az országgyűlési képviselő helyét a pedagógusból makói politikussá avanzsált Czirbus Gábor vette át.

Az egykori pedagógus a – Makót és Hódmezővásárhelyet is magába foglaló – választókerületben szervezi és hangolja össze a Fidesz szervezetek munkáját. Úgy tudjuk, hogy Czirbus Gábor lehet jövőre a 4-es körzet országgyűlési képviselő-jelöltje is, de ezt a makói politikus nem kívánta kommentálni. „Több mint egy év van még a választásokig, most a vk. elnöki munkára kaptam felhatalmazást” – hárította el a jövővel kapcsolatos kérdéseket.

Az Index információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök korábban már többször is jelezte Lázár Jánosnak, hogy adja át másnak a választókerületét és kizárólag a kormányzati munkájára koncentráljon.

Talán a kormányfői pressziónak is köszönhető, hogy a vásárhelyi politikus nemrég bejelentette: 2026-ban nem indul egyéniben a választásokon.

Az ellenzéki lökdösődés és a közvélemény-kutatók

„Nyilván minden hasznos tanácsot szívesen megfogadok, amit Lázár János mond 2026 után is, amikor ő már nem lesz a térség országgyűlési képviselője” – válaszolt az alpolgármester az Index azon kérdésére, hogy az építési és közlekedési miniszter teljesen magára hagyja-e a körzetét vagy mentorként továbbra is menedzseli azt.

Botka László szegedi és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester szövetségesként tekintenek az újonnan alakult Tisza Pártra.

Nem figyelem a helyi lökdösődést, és azt sem, hogy ki és mi szeretne lenni

– válaszolt az elnök arra a kérdésre, hogy a térségben mennyire szorongathatja meg a Magyar Péter vezette politikai formáció a jelenlegi kormánykoalíciót.

Szerinte a Tisza Párt egy one man show, amibe még mindenki azt lát bele, amit akar. Idővel azonban meg kell nevezni a képviselőjelölteket, és félő, hogy az EP-választáshoz hasonlóan, Magyar Péter szavai szerint „tehetségtelen, agyhalott Soros-ügynökök” kerülnek fel a Tisza-listára. Ahogy fogalmazott: Makón a libák őrzését sem bíznák Magyar Péterre.

Túl sok energiát nem fordítok a közvélemény-kutatások böngészésére, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai szerint ezek a felmérések inkább a jósolgatás kategóriájába tartoznak

– mondta az elnök, aki hozzátette: a tavalyi EP-választás volt számára az utolsó hivatalos mérés, aminek van valóságalapja, és aminek hinni is tud.

Makó vs. Hódmezővásárhely

Az utóbbi években Csongrád-Csanád vármegye a kínai befektetők egyik célpontjává vált. A legnagyobb kínai beruházás a szegedi BYD e-autógyár, valamint Makón a Coca-Cola alumíniumdobozait gyártó Benepack Hungary Kft.

Makón nagyon komoly fejlesztések történnek, ugyanis a képviselő-testület, a városvezetés és az országgyűlési képviselő együtt gondolkodik, jó terveket készít és valósít meg, ezért is fejlődik. Sajnos Hódmezővásárhelyen csak az irigységre, a kicsinyességre és a vesztésre játszó politikát tapasztalom

– fogalmazott az elnök, aki hozzátette: Hódmezővásárhely többet érdemelne.

Nyáron indul be a Coca-Cola-dobozok gyártása

Makónak nagyon jót tett, hogy Románia január elsejétől csatlakozott a schengeni övezethez. A turizmusra építő Maros menti város fürdőjében az év első két hónapjában – a tavalyihoz képest – 150-180 százalékkal nőtt meg a forgalom, elsősorban a román vendégeknek köszönhetően.

„Nagyon sok embernek ad munkát a turizmus, és számos család tudja a megélhetését a vendéglátásra és a fürdőre építeni” – közölte az alpolgármester. Hozzátette: éppen egy évvel ezelőtt adták át a Makói Fürdő új szárnyát, amivel már Makovecz Imre álma teljes egészében megvalósulhatott.

Ami a Benepack Hungary Kft.-t illeti, Románia és Szerbia közelsége is szerepet játszott abban, hogy a kínai befektetők végül Makó mellett döntöttek.

Czirbus Gábor tudomása szerint a nyáron már teljes egészében elindulhat a Coca-Cola-dobozok termelése.

Első körben 150, majd 300- 350 makói, illetve környékbeli munkavállalót tud foglalkoztatni a gyár.

(Borítókép: Czirbus Gábor és Lázár János. Fotó: Fidesz Hódmezővásárhely / Facebook)