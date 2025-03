Menczer Tamás arról beszélt, hogy el tudná-e képzelni a Pride-ot a Mecsekben

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgató legújabb, Facebookra feltöltött videójában beszélt a Pride kérdéséről, ami szerinte rossz a gyerekeknek, és ezt a korábbi felvonulásokon tapasztaltakkal, látottakkal indokolta. Őt magát nem érdekli, hogy ki kit szeret, amíg betartják a magyar törvényeket. Menczer Tamás arról is beszélt, hogy el tudná-e képzelni a Pride-ot a Mecsekben.

„Bennünket az, hogy felnőtt emberek kit szeretnek, hogy szeretnek és mit csinálnak, ha betartják a törvényeket, bennünket ez természetesen nem érdekel. Engem se érdekel, baromira nem érdekel, de a gyerekek védelme az igenis érdekel, ezt mindenki tudhatja. Minden ellenkező hazugsággal szemben” – jelentette ki Menczer Tamás, hozzátéve, aki látott már a Pride-okról fotót vagy néhány képsort, az szerinte tisztában lehet vele, hogy „ami ott történik, az rossz a gyerekeknek”.

„A Pride-ot nem szabad engedélyezni. A Pride-ot be kell tiltani. Ez az én személyes álláspontom és a közösségem álláspontja is” – fogalmazott határozottan a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója, majd felelevenített egy régebbi esetet, amikor „idős, bölcs emberrel” beszélgetett a felvonulással kapcsolatban:

Azt mondta, adna nekik egy kék jelzésű turistautat a Mecsekben, ott vonuljanak fel. De rájöttem, hogy ez sem jó, mert akkor a turistákat és a gyerekeket vegzáljuk.

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők, valamint Hadházy Ákos füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben. A Jászai Mari téren még aznap tüntetés vette kezdetét, majd egy héttel később a Ferenciek terén is összegyűltek a tiltakozók, amiről mi is tudósítottunk, Hadházy Ákos pedig újabb tüntetést jelentett be keddre.