Drámai videót posztolt Gyurcsány Ferenc, azt ígéri, hogy felhúznak egy új házat

„Ha itt rendet teszel, mert annyira szegények még soha nem voltunk, hogy ne lehetne rendet tenni, akkor ezt a házat lebontjuk közösen, utána építek nektek egy kicsike házat, amiben lesz áram” – mondta Gyurcsány Ferenc Grábócon Lajosnak.

A Demokratikus Koalíció elnöke leszögezte: „Ők is a haza. Bármennyire nyomorúságosan hangzik, ez is mi vagyunk, és ha mi nem értjük, hogy itt is van dolog, meg máshol is van dolog, akkor azt hiszem semmit nem értünk ebből az országból”.

Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta: „Hogy Lajos és testvére, Tóni mennyire tehetnek a saját sorsukról, azt nem tudom, én most láttam őket először, de így nem engedünk élni embereket”.

A volt miniszterelnök tíz napja indult lakóautós országjárásra, amelynek első napjáról itt számoltunk be.