Hadházy Ákosék jövő héten újra tüntetnek, az Erzsébet hidat foglalnák el

A Hadházy Ákos által szervezett keddi, a Ferenciek terén tartott tüntetésből végül vonulós, hídfoglalós demonstráció lett. A résztvevők miatt ideiglenesen négy budapesti hidat is le kellett zárni, valamint a tüntetők a körutakon is vonultak. Aznapi tudósításunkat itt olvashatja.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyülekezési jog évtizedek óta változatlan a tekintetben, hogy az nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. A miniszter szerint ehhez képest néhány száz fős kisebbség százezrek normális közlekedését tette lehetetlenné kedden.

A Miniszterelnök vezetője leszögezte, a bíróság ítéleteit mindenki köteles tiszteletben tartani, ugyanakkor jelezte, ha a jelenlegi szabályozást az eddigi joggyakorlattal ellentétesen értelmezve olyan döntések születnek, amelyek hozzájárulnak a közlekedés megbénulásához, akkor erre a jogalkotó is reagálhat.

Hadházy Ákos: Békés tüntetést jelentettünk be az Erzsébet hídra

Hadházy Ákos a miniszter szavaira reagálva közölte: „Gulyás Gergely a Kormányinfón ma bejelentette, hogy külön törvénnyel akarják megakadályozni, hogy hidakon, vagy utakon tüntethessünk. Ezzel meg is adta a választ arra a vitára, hogy kell-e, illetve szabad-e tüntetni a »Pride-törvénynek« nevezett gyalázat és a többi jogkorlátozás ellen. Nos, a gyülekezési jog újabb belengetett korlátozása miatt is kell, sőt, most kell igazán! Az »igazmondó« miniszter által beígért újabb szigorítás tökéletesen mutatja, hogy zavarja őket az utcai tiltakozás, sőt, rettegnek tőle, különösen, ha az békés (hiszen nem lehet balhézó tüntetőket mutogatni a tévében)”.

A független országgyűlési képviselő azzal folytatta, „Gulyás azt is mondta, szerinte nem megengedhető, egy maroknyi ember sokak jogát korlátozza. Nos, szerintem meg az nem elfogadható, hogy egy maroknyi ember – a magyar kormány – korlátozza az egész nemzet jogait. Az a kérdés, hogy ezt hagyjuk-e. Eddig hagytuk, pedig MI VAGYUNK A TÖBBSÉG! A »Pride-törvény« pont arról szól, amiről a most bejelentett szigorítás is: ők akarják megmondani, ki tüntethet és miért. A gyülekezés szabadsága viszont pont azt jelenti, hogy bárki, bárhol, bármikor kimehet az utcára, ha szükségét érzi”.

Mi ebből nem tudunk engedni, ezért KEDDEN DÉLUTÁNRA ÚJABB, – most még LEGÁLIS – és természetesen mindenkor BÉKÉS TÜNTETÉST JELENTETTÜNK BE AZ ERZSÉBET HÍDRA. A legutóbbi bírósági ítélet alapján biztos vagyok benne, hogy ezt nem tagadhatják meg

– jelentette be Hadházy Ákos.