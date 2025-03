Hargitai Miklós: Nem a Magyar Péterről alkotott véleményünk számít, hanem az, hogy mennyire tiszteljük az olvasókat

Kedd délutánra hívott össze tüntetést Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, egy héttel azután, hogy az Országgyűlés gyorsított eljárásban elfogadta a gyülekezési jog szigorításáról szóló jogszabályt, amely többek között a Pride betiltását is lehetővé teszi.

A tüntetésen felszólalt a Hargitai Miklós író, újságíró, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) egykori elnöke is, aki beszédét azzal kezdte, hogy kihalófélben lévő fajnak nevezte az újságírókat, majd kijelentette, ahhoz, hogy egy országban szabad választásokat lehessen tartani, szabadon tájékozódó polgárok kellenek.

– fogalmazott Hargitai Miklós.

Hargitai Miklós az Index kérdésére kifejtette, hogy az elmúlt években a kormány tudatos stratégiával szorította vissza a független sajtót, amely ennek hatására a 2010-es hatalomváltás óta jelentősen összezsugorodott. Hangsúlyozta, úgy látja, hogy drasztikusan csökkent a média szabadsága és sokszínűsége annak ellenére, hogy a hatályos alkotmány és sajtótörvény mindkettőt, tehát a szabadságot és a sokszínűséget is kiemelt, védendő értéknek tekinti.

Ráadásul a sajtótörvény azt is kimondja, hogy a sajtószabadság kiterjed az államtól független sajtóra is – ennek fényében nem lehet törvényes egy folyamat, amelyben az állam leuralta elérés alapján a közéleti sajtó kétharmadát. Az országos rádiózásból és a megyei lapokból kiszorult minden kormánykritika, a »közmédia« mellett a legnagyobb kereskedelmi tévé és az összes kereskedelmi rádió a Karmelitában szerkesztett híreket sugározza, a három legnagyobb közéleti hírportál közül kettő kormányközeli tulajdonban van. Sokszoros nyomás alatt áll a nem kormánypárti sajtó finanszírozási oldalról is