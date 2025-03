Kocsmák, tüntetés, poloska, Pride, járványok, nyugdíjemelés, MNB-pénzek – ilyen volt a Kormányinfó

Kormányinfót tartottak csütörtök délelőtt, ám ezúttal nemcsak Gulyás Gergely és Vitályos Eszter állt az újságírók elé, hanem Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az Index kérdésére elmondta, hogy a száj- és körömfájás a Felvidékről érkezett Magyarországra, a kormány nem tervezi a mobilszolgáltatóknál a tarifacsomagok díjszabásának felülvizsgálatát, de többek között arról is beszélt, hogy terjed a hepatitisjárvány Magyarországon, pride-os áthallással ízléstelen és cinikus lenne szivárványt megjeleníteni egy templomon, valamint nyugdíjemelésre készül a magyar kormány.

A kormánybiztos azzal kezdte, hogy a kormány fontos és pozitív döntéseket hozott a falvakra vonatkozóan, és a Magyar Falu Program négy újabb elemmel bővül. Beszélt a kistelepülésen működő boltok támogatásáról, hogy minden ötezer fő alatti településen működő üzletet támogatnak, amely napi használati cikkeket értékesít, kiegészítve a húsboltokkal. Működési támogatásra lehet pályázni minimum egy-, maximum hárommillió forint értékben.

Kezdődik a vidéki kocsmák fejlesztése

Elmondta, mivel több mint kétezer településen nincs ATM, a kormány olyan programot indít az idén, amelynek köszönhetően minden kistelepülésen lesz automata, ahol ezt feltétlenül igénylik. Továbbá templomfelújítási program is lesz, ez több száz templomot érint. Beszélt a kocsmafejlesztési pályázatról is, amely az ezer lélekszám alatti települések italboltjait érinti, és maximum hárommillió forintig biztosítanak működési támogatást, igény szerint energiahatékonysági beruházást is elvégezhetnek. Ezeken kívül önkormányzati tulajdonú intézmények felújítására, valamint járművek beszerzésére is lesz pályázati lehetőség idén.

Gyopáros Alpár a kistelepüléseket érintő pályázatokról elmondta, nagyságrendi számaik vannak, a pályázatok kidolgozása folyamatban van, ennek végeztével érkeznek a pontos összegek. Az ATM-telepítések költségeivel kapcsolatban azt mondta, hogy az a legcélszerűbb, ha az üzemeltető teljes körű felelősséget vállal, ugyanis az ATM-telepítés minden települést érint, a legkisebbeket is.

A kocsmákkal kapcsolatban közölte, egyetért azzal, hogy bizonyos értelemben közösségi térként funkcionálnak. Településképi szempont, ha felújították az óvodát, a könyvtárat, az iskolát, a templomot, de ha áll még egy romos épület a faluban, akkor érdemes azzal is kezdeni valamit.

Nincs tüntetés, amely megbéníthatja Budapestet

Gulyás Gergely a keddi tüntetésről annyit mondott, hogy néhány száz tüntető egy nap alatt négy fővárosi hidat zárt le, ezzel százezrek normális közlekedését tette lehetetlenné. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyülekezési jog évtizedek óta változatlan a tekintetben, hogy az nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. A bíróság ítéleteit mindenki köteles tiszteletben tartani, de ha a jelenlegi szabályozást az eddigi joggyakorlattal ellentétesen értelmezve olyan döntések születnek, amelyek hozzájárulnak a közlekedés megbénulásához, akkor erre a jogalkotó is reagálhat.

Elmondta, hogy értelmezni kell, mi indokolt és mi aránytalan sérelem egy tüntetés engedélyezésénél, nem lehet visszaélni a gyülekezési joggal. Hozzátette, ami kedden történt Budapesten, az az elmúlt harmincöt év következetes jogalkalmazása szerint jogellenes, egyúttal elmondta, soha, sehol, semmilyen kormány alatt senki nem engedte meg, hogy néhány száz fő megbénítsa Budapestet.

Nyugdíjemelésre készül a magyar kormány

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy 874 termék ára csökkent, többek között a párizsié, tejé, liszté, natúr joghurté, ezek átlagosan 17,4 százalékkal lettek olcsóbbak, de a kormány kész további döntéseket is hozni, ha szükséges lesz, a fogyasztóvédelem pedig folyamatosan ellenőrzi az árakat.

Azt ugyanakkor elismerte, hogy néhány tucat termék drágult, mert az azokat érintő akciók kifutottak – legalábbis az áruházláncok állítása szerint. A kormány vizsgálja, hogy az árrésstop miatt keletkező veszteségeket a fogyasztókra próbálják-e meg áttolni. Ha ilyesmit tapasztalnak, akkor közbeavatkoznak.

A kormány meghallgatta Varga Mihályt, az MNB új elnökét, aki elmondta az idei évre szánt prognózisát, és ez alapján 4,5 százalékos inflációval számolnak. Ennek köszönhetően pedig lesz kiegészítő, 1,3 százalékos nyugdíjemelés, amit döntően novemberben fizetnek ki.

Gulyás Gergely a jegybanki alapítványok ügyéről elmondta, Varga Mihály nem tájékoztatta őket erről a kormányülésen. A Matolcsy György esetleges felelősségére vonatkozó kérdésre a miniszter közölte, van egy ÁSZ-jelentés, és nyomozás zajlik. Gulyás Gergely kifejtette, a jegybank működésével kapcsolatban a kormánynak semmilyen felelőssége nincs, az egész jegybanki intézményrendszer azon a sarokkövön áll, hogy a jegybank független. Az ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult, amely korábban is ellenőrizte az alapítványokat.

Közölte, hogy az ügyészség nem tudott az ottani gyanúkról, a kormánynak pedig nincs köze az ügyészséghez, és az olyan ötlet, hogy a kormány alá rendeljék, legutóbb a Horn-kormány alatt vetődött fel.

„Szivárványt egy templomon megjeleníteni pride-os áthallással ízléstelen és cinikus lenne”

A miniszter beszélt a Pride-dal kapcsolatos vitáról is, amely szerinte arról szól, hogy kinek a jogaira és érzékenységeire milyen formában kell tekintettel lenni.

A szivárvány alapvetően keresztény szimbólumrendszer, egy templomon megjeleníteni ilyen, pride-os áthallással ízléstelen és cinikus lenne

– mondta Gulyás Gergely Barabás Richárd párbeszédes politikus javaslatára, miszerint a Kolosy téri Sarlós Boldogasszony-plébániát szivárványszínekben világítaná ki. Ezt a Fővárosi Közgyűlés szerdán leszavazta.

A miniszter Bódis Kriszta fővárosi közalapítványi tagságáról elmondta, ez jól mutatja, hogy a Fővárosi Közgyűlésben milyen többségi viszonyok vannak, a döntéshez Gyurcsány Ferencékre és Karácsony Gergelyékre is szükség volt.

Teljes körű kártérítést fizet a magyar állam a nőnek, akinek kézigránát robbant fel a kezében

Gulyás Gergely az újdörögdi balesetről elmondta, nyomozás van folyamatban, amelyet az ügyészség folytat, ennek megfelelően az ügyészségi vizsgálatnak van elsőbbsége. A programmal kapcsolatban számos durva és ízléstelen hazugság jelent meg, a legdurvább az, hogy nem teljesen önkéntes volt. Az önkéntesképzés szabályai három évtizede változatlanok. A miniszter hangsúlyozta, az is tény, hogy volt egy öt hónapos felkészülés, a huszonötödik kiképzési napon történt ez.

A miniszter elárulta, beszélt az édesapával, valamint meglátogatta a hölgyet. A jogi szabályozás egyértelmű, ez olyan, mint egy munkahelyi baleset, teljes körű kártérítési kötelezettsége van az államnak. Gulyás Gergely az erről szóló levelet megírta, a családot tájékoztatta, írásbeli kötelezettségvállalás történt. A felelősségről közölte, amíg nem tudják megmondani, mi történt, addig nem tudják megmondani, kinek van felelőssége.

Gulyás Gergely az Indexnek: Nem tudják, ki áll az iskolai bombafenyegetések mögött

Gulyás Gergely az Index kérdésére a ragadós száj- és körömfájással kapcsolatban elmondta, azt lehet feltételezni, hogy a vírus a Felvidékről érkezett Magyarországra.

Minden szolgáltatónál kell/lehet ilyen jellegű vizsgálatot kezdeményezni, de igazából nem foglalkozik most ezzel a kormány

– válaszolta arra a kérdésünkre, hogy tervezik-e a mobilszolgáltatóknál is a tarifacsomagok díjszabásának felülvizsgálatát.

A korábbi iskolai bombafenyegetésekkel kapcsolatban közölte, néhány esetben sikerült feltörni azokat a számítógépes kódokat, amelyekkel tovább lehetett jutni az elkövetőig, de ez hosszabb lánc, egyelőre nem tudják, ki állt a fenyegetések mögött.

Terjed a hepatitisjárvány Magyarországon

A miniszter a száj- és körömfájás terjedéséről elmondta, hogy a telep 3000 egyedet tartalmaz, ahol az állomány minden egyedét le kell ölni, egyúttal korlátozásokat vezettek be Győr és Mosonmagyaróvár környékén, folyik a járványügyi nyomozás, tart a kontaktkutatás, a gazdáknak be kell jelenteniük az eseteket, még tart a károk összeírása. Hozzátette, Magyarország nem számít uniós vis maior segélyre, bár ilyen esetben lehetne kérni. A szlovákok jelezték, hogy ők kérnek ilyen kártérítést az EU-tól.

A hepatitisjárvány terjedésével kapcsolatban elmondta,

a betegek száma még nem nőtt drámaian, de valóban terjed a betegség.

Az Európai Unió önkényesen eldöntötte, marad a tavaszi-őszi óraátállítás. A miniszter szerint ebben a témában nincs egység, de többségi vélemény sem, ezért ezt egy szokatlan döntéssel levették a napirendről.

Gulyás Gergely elárulta, eddig 17 ezren igényeltek munkáshitelt, a kifizetés is gyors, csaknem 15 ezer embernek már utaltak.

Arról is beszélt, hogy idén több mint 3 milliárd euró érkezik, 2026–2027-ben érkezhetnek azok a források, amelyekről egyelőre vita van. A miniszter szerint a pénzek azért nem jönnek, mert ez része Brüsszel Magyarország elleni büntetőpolitikájának.

Gulyás Gergely Magyar Péterről beszélt, folytatta a poloskázást

Gulyás Gergely Orbán Viktor március 15-i, poloskákat is említő beszédéről elmondta, van egy politikus, akinek Poloska a beceneve, ő a Tisza Párt elnöke, vagyis Magyar Péter. A miniszter úgy látja, ahhoz képest, hogy valaki titkos felvételt készít a feleségével történt beszélgetésről, és az ügyészségre megy azzal, nem bántó ez a becenév.

Orbán Viktor beszéde nagy port kavart, de Gulyás Gergely szerint csak az értette félre, aki félre akarta érteni.

(Borítókép: Gyopáros Alpár, Vitályos Eszter és Gulyás Gergely 2025. március 27-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)