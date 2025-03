Negyven évet kapott, de hamarabb szabadulhat a móri mészáros

Hamarabb szabadlábra helyezhetik Weiszdorn Róbertet, akit a móri mészárlás miatt negyven év börtönbüntetésre ítéltek. A Blikk beszámolója szerint 2007. február 17. óta raboskodik a tatabányai férfi, akinek most esélye van 2047 előtt, 2032-ben szabadulni. A férfi és ügyvédje, Lichy József a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatalához fordult a büntetés hosszának csökkentésével.

Nagyon nagy dolog, ami velünk történt: az, hogy nem utasítottak el azonnal, hanem befogadták a kérelmünket, több mint reménykeltő… Fontos hangsúlyozni, hogy abban az esetben sem szabadul automatikusan 25 év után a védencem, ha az Európai Bíróság számunkra pozitív döntést hoz. Az ugyanis csak egy ajánlás a magyar joghatóság számára, kötelező érvényűen nem kell betartaniuk. Mi azonban bízunk benne: amennyiben egy ilyen súlyú szervezet úgy látja, hogy Róbert eleget ült a 25 évvel, akkor a hazai bírák is így vélekednek majd

– nyilatkozta a jogász.

Ahogy az 2002. május 9-én történt, két fegyveres rontott be a móri Erste Bankba, és gyilkolt meg nyolc ott tartózkodó embert. A tömegmészárlás miatt Kaiser Edét életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, majd később derült ki, hogy semmi köze a tragédiához. 2007-ben egy amatőr régész bukkant rá egy erdőben az elásott fegyverekre, amelyekről hamar kiderült, hogy egy tatabányai férfihoz, Nagy Lászlóhoz köthetők. A mészárlást társával, Weiszdorn Róberttel követte el, de a bírósági tárgyaláson már csak utóbbi jelent meg – Nagy László cellájában lett öngyilkos. Végül kiderült, hogy Nagy László hét embert ölt meg, Weiszdorn pedig a biztonsági őrt. A férfit akkor harminc év fegyházbüntetésre ítélték, amiből később negyven lett.

„Róbert nagyon megbánta, hogy részt vett ebben a borzalmas bűncselekményben. A börtönben diplomát szerzett, kijárta a teológiai főiskolát, illetve nyelveket tanul. Minden percét arra szánja, hogy jobb ember váljon belőle. Amennyiben szabadul, van hova mennie, az édesapja hazavárja. Lelkészként képzeli el a szabad életét, de ehhez természetesen az egyház beleegyezése is szükséges. Most nagyon bizakodó, hogy belátható időn belül a gyerekeit is magához ölelheti. Én egyet mondhatok vele kapcsolatban: ha valaki tett azért, hogy 25 év után kedvezménnyel szabaduljon, az Weiszdorn Róbert” – mondta Lichy József.