A Richter új törzskönyvezés iránti kérelmet nyújtott be az Európai Gyógyszerügynökséghez

Törzskönyvezés iránti kérelmet nyújtott be a Richter Gedeon Nyrt. az Európai Gyógyszerügynökséghez a bioszimiláris tocilizumab készítmény több indikációjára vonatkozóan. Ez a benyújtás az EMA-hoz egy újabb mérföldkő a Richter számára a megfizethető gyógyszerek portfóliójának kiépítésében. Az RGB–19 a Richter és a japán Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. közös fejlesztése.