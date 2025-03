Szabó Bálint elárulta, átúszná-e a Dunát a jövőben is

Szabó Bálint korábbi szegedi önkormányzati képviselő március 25-én a Dunát átúszva szeretett volna eljutni Pestről Budára. A férfit újra kellett éleszteni, majd kórházba szállították, ahonnan saját felelősségre távozott. Szerdán a kormányülés előtt Pintér Sándor belügyminiszterrel is beszélgetett, valamint a Fővárosi Közgyűlésen is járt. Elfogatóparancsot is kiadtak ellene, de mentelmi jogra hivatkozva engedték szabadon a hatóságok. Az egykori politikus a jövőben is átúszná a Dunát.