Nem csengett még le a békéscsabai vécéügy, a polgármester is megszólalt

„Újév első napján megdöbbenve tapasztaltuk, hogy vandálok megrongálták a Justh Gyula utcai nyilvános mosdót. A rombolás több mint egymillió forintos kárt okozott – a WC-k, a berendezések mind használhatatlanná váltak. Az önkormányzat azonnal intézkedett a helyreállításról. A feltételezett elkövetők ellen az eljárás folyamatban van” – írta Szarvas Péter Békéscsaba polgármestere a Facebook-oldalán.

A városvezető elfogadhatatlannak tartja, hogy egyesek semmibe veszik a közös értékeket, és felelőtlen rongálásukkal nemcsak kárt, hanem bosszúságot is okoznak a tisztességes lakosoknak. Szarvas Péter posztjában arra kérte a lakosokat, hogy ha vandalizmust tapasztalnak, jelezzék a hatóságoknak.

Az ügy előzménye, hogy részeg fiatalok verték szét a békéscsabai, Justh Gyula utcai nyilvános mosdót szilveszterről újév napjára virradó éjszaka – emlékeztetett a Békés Vármegyei Hírportál. Az illemhelyet ellenőrzőket felborított vécécsésze, kitört fal, több összetört kuka és berendezési tárgy fogadta. A rendőrök hamar elkapták a rongáló 15 éves fiatalt, aki társát is gyorsan „feldobta”.

Barátjával, akivel együtt mulattak, egy lakótelepen is jártak, ahonnan egy elektromos rollert vittek el. A mosdóba a hideg idő miatt mentek be, mert jobbnak látták, ha behúzódnak oda, és ott isznak tovább. Az ötlet nem volt egyedi, mert már mások is voltak bent, akikkel sikerült gyorsan összeveszni.

Mivel a nyilvános mosdóra van igény, ezért a városnak ki kellett gazdálkodnia a vécék felújítását, amit a szakemberek el is végeztek. A békéscsabai önkormányzat az üggyel kapcsolatban leszögezte: mivel minden közpénz fontos, lett volna jobb helye is annak az 1 millió forintnak, amit a felújításra költöttek.