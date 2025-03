Benyújtották a törvényjavaslatot a háromgyerekes anyák szja-mentességéről

Októbertől mentesülhetnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a háromgyermekes édesanyák a kormánypárti képviselők által pénteken beterjesztett törvényjavaslat alapján. A kedvezmény életkortól függetlenül járna, és azokra is vonatkozna, akik korábban neveltek három gyermeket.

Fideszes és KDNP-s képviselők pénteken nyújtották be a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely a háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó alóli mentességét vezetné be, írja az MTI. Az Országgyűlés honlapján már elérhető indítvány értelmében az érintett édesanyák idén október 1-jétől érvényesíthetnék a kedvezményt a munkából származó jövedelmeikre.

A törvényjavaslat hangsúlyozza, hogy a kedvezmény az anya életkorától függetlenül járna. Három gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekei után családi pótlékot kap, vagy korábban összesen legalább 12 éven át jogosult volt erre a juttatásra. Különleges méltányosságot tartalmaz a javaslat azokra az esetekre is, amikor a jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

Az anyák megbecsülése a cél

A kormánypárti képviselők az előterjesztés indoklásában kiemelték, hogy az adómentesség bevezetésének „elsődleges célja a gyermekes családok anyagi támogatása, az anyák megbecsülése és terheik csökkentése életkortól függetlenül”. Fontosnak tartják, hogy „a gyermeket vállalók semmiképpen se kerüljenek hátrányba azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket”.

A törvényjavaslat szerint az intézkedés közvetett módon a nők gyermekvállalását is ösztönözheti. Az előterjesztők jelezték, hogy a háromgyermekes anyák adókedvezményét a négy vagy több gyermeket nevelő anyák esetében már jelenleg is hatályos feltételekkel megegyezően vezetik be.

Az új szabályozás várhatóan jelentős könnyebbséget jelent majd a háromgyermekes családok számára, és illeszkedik a kormány családtámogatási politikájának eddigi irányába.