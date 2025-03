Családi kedvezményekkel indult a 179. személyhajózási szezon a Balatonnál

Megkezdődött a személyhajózási szezon a Balatonon. Magyarország Kormányának több mint hatmilliárd forintos támogatásával történelmi léptékű fejlesztés valósult meg a BAHART-nál tavaly.

A családokat az idei hajózási szezonban is plusz kedvezményekkel várja a BAHART. A személyhajókon csökkent a családi jegy ára, és már egy gyermek esetében is igénybe vehető ez a jegytípus. A kompokon pedig továbbra is díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak, a nyugdíjasok, a 65 év felettiek és a nagycsaládosok, míg a 14-25 év közötti fiatalok félárú jegyet válthatnak. A családok mellett a kerékpárosok szintén kedvezményben részesülnek, hiszen a kompokon és a személyhajókon is csökkent a kerékpáros jegyek ára.

A 179. szezonban, még több program várja majd a Balatonra látogatókat. A tavaszi szünetben sétahajózásra, azt követően pedig már egyedi programhajókra is jegyet válthatnak a hajózás szerelmesei, míg a nyári főszezonban a már jól ismert gyerekhajók, gyerekkoncert sorozatok, naplementenéző sétahajók, chill és bulihajók is várják a közönséget. Az érdeklődők a menetrendet és az információkat a BAHART honlapján érhetik el.

A kompok már a hét minden napján 30 percenként közlekednek. Április 17-ig 19:15 percig, az ezt követő időszakban pedig 20:15 percig.