Bepoloskázták a balatonalmádi polgármesteri hivatalt, több ügyben is vizsgálat zajlik

Aki egy közhivatalban poloskát helyez el, az nem ismer se Istent, se embert, rombolja a demokráciát és a képviseletbe vetett hitet – nyilatkozta az Indexnek Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere. A városvezető pénteken egy videóban tudatta, hogy lehallgatókészüléket és rejtett kamerát találtak a hivatal jegyzői irodájában.

Balatonalmádi polgármesteri hivatalában pénteken a riasztórendszer beszerelése közben bukkantak a megfigyelőeszközökre. Megkerestük a városvezetőt, aki elmondta, hogy este fél hét után még javában folyt a helyszínelés, balatonalmádi és veszprémi nyomozók kutattak az eszközök átjátszóállomása után.

A jegyzői iroda azért fontos, mert az összes hivatalos ügy itt zajlik, itt lehet értesülni az összes képviselő-testületi előterjesztésről. Nem tudom, hogy ki mire kíváncsi, de a Versenyképes Járások Programtól kezdve a különböző egyeztetésekig sok minden zajlik most a hivatalban. A kamera most is működik, én az aljegyzővel beszélgettem épp az irodában, amikor az eszköz a szerelők munkája közben kiesett felülről