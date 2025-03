A BYD miatt különös összeesküvés-elméletek terjednek Szegeden

„Akkor sokadszorra elmondom: a törvények szerint a közcélú, kisajátított földek értékét a kormányhivatal állapítja meg. Akkor is, ha az új tulajdonos az önkormányzat lesz. Tudom, hogy ez nehezen érthető, de a Fidesz által hozott törvény értelmében így van” – posztolta Facebook-oldalán Szeged polgármestere.

Botka László szerint a városvezetésnek semmilyen beleszólása nem volt abba, hogy a BYD-hoz szükséges földet mennyiért sajátítják ki a tulajdonosoktól.

Hozzátette: az elégedetlen tulajdonosok a kormányhivatalt perlik, az önkormányzat „csak behívott másodlagos alperes, minden jog nélkül”.

A 4 milliárd eurós beruházás és a dilettáns ingatlanbecslés

A Tisza-parti város polgármestere már sokadszorra kényszerül magyarázkodni a kínai e-autógyár miatti földkisajátítások miatt. Nemrég azonban a Szegedi Törvényszék egy mintaperben hozott ítéletet, amely szerint a földjeiktől megfosztott gazdák – egy aggályos értékbecslés alapján – jóval kevesebb pénzt kaptak ingatlanaikért, mint amennyi járt volna.

A szegedi önkormányzat és a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal az ítélettel szemben a Kúriánál fellebbezett.

Botka László Facebook-posztjában némi malíciával jegyezte meg, hogy a több száz tulajdonos döntő többsége nem is gazdálkodó, hanem haszonbérletbe adta ki a telkét, és „még Szegedhez képest is feltűnően sokuk neve előtt áll a dr. cím”.

A BYD területén a termőföld négyzetméterára néhány éve még 4000 forint volt, míg a kisajátítással a város 350 forintos négyzetméteráron jutott hozzá. Ez teljes képtelenség

– nyilatkozta az Indexnek Vasárus Gábor kutató, az Alföldi Tudományos Osztály tudományos munkatársa, aki egyben a Kétfarkú Kutya Párt szegedi önkormányzati képviselője is. Szerinte az illuzórikusan alacsony ár mellett a kisajátítási összegben a lábon álló termény kártérítését is figyelembe kellett volna vennie a becslőnek.

A Szegedi Törvényszék szerint a termőföldek értékét meghatározó szakvélemény aggályos, ezért a perben egy új szakértő kirendelése mellett döntött.

Brüsszel az európai ipar védelmében vizsgálatot indít a szegedi gyár miatt

A kutyapárti politikus aggályosnak tartja, hogy napról napra egy-egy stadionnyi területet betonoznak le, illetve építenek be Magyarországon.

Miért kell kiváló földeket lebetonozni? Elsősorban a barna mezőre kellene építeni gyárakat

– fűzte hozzá a geográfus kutató, aki szerint ez a BYD-tól független, általános földhasználati probléma a teljes posztszocialista térségben.

Míg a földtulajdonosok a pénzükért küzdenek, addig az Európai Unió vizsgálatot készít elő a kínai BYD szegedi gyárával kapcsolatban. Brüsszel arra kíváncsi, hogy a 300 hektáron épülő e-autógyár részesült-e tisztességtelen kínai állami támogatásokban. A hír hallatán Botka László közösségi oldalán kifejtette, hogy semmilyen „drasztikus” intézkedés nem történt. Az EU azt teszi, amit az uniós jog alapján minden esetben csinálnia kell, minden EU-s országban megvalósuló nagy beruházás esetében.

„A mi Európai Uniónkban szigorú rendelkezések szabályozzák, hogy egy beruházás milyen támogatást kaphat” – fejtette ki a politikus, aki hozzátette: a szegedi BYD ennek teljesen megfelel.

A brüsszeli eljárás messze túlmutat a BYD-gyáron, ez egy összeurópai ügy. Célja az európai ipar védelme

– magyarázta Vasárus Gábor, aki hozzátette: az FSR a meglévő szubvenciós eszközöket egészíti ki. Célja, hogy senki ne játszhassa ki a vámszabályokat azáltal, hogy az unióba telepíti át a termelését.

A szegediek tartanak a távol-keleti munkaerő megjelenésétől

A Kutyapárt helyi szervezete is üdvözli a 4 milliárd eurós beruházást, mert ezzel 8-10 ezer új munkahely jön létre a Dél-Alföldön. A képviselő szerint a BYD környezeti szempontból sokkal korrektebb, mint az eddigiek, ugyanakkor a tájékoztatás hagy némi kívánnivalót maga után.

A kecskeméti Mercedes-gyárnál egy alpolgármester koordinálta az építkezéssel kapcsolatos kommunikációt. Hasonlóan kiterjedt és aktív kommunikációt folytatott Győrben az Audi is.

Az üzem mellett vagyunk, de Szeged város kommunikációján javítani kellene

– mondta el Vasárus Gábor, akivel Alsóvároson találkoztunk, hogy olyan épülő vagy felújítás alatt lévő ingatlanokat mutasson, amelyekről tévesen úgy tartják a helyiek: hamarosan ázsiai vendégmunkások fogják birtokba venni azokat.

Számos szegedi jelezte már félelmét a települési képviselőknél. Attól tartanak, hogy a várost ellepik a Távol-Keletről érkező vendégmunkások, akiket – olcsóbbak lévén – szívesebben alkalmaz majd a cég.

„Azért is fontos a jó városi kommunikáció, mert a neten, sőt közmeghallgatásokon is különféle összeesküvés-elméletek láttak már napvilágot” – számolt be a kutyapárti képviselő, aki hozzátette: a félelmek megalapozatlanok, mert a BYD vendégmunkásai a gyár területén, Szegeden kívül fognak lakni, ha év végén megindul a termelés.

(Borítókép: Munkások a BYD egyik üzemében, a thaiföldi Rayong tartománybeli Nikhom Phatthanában lévő szerelősoron 2024. július 4-én. Fotó: Valeria Mongelli / Bloomberg / Getty Images)