Hadházy Ákos: Ismét lezárjuk az Erzsébet hidat

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a rendőrség tudomásul vette a következő tüntetésük helyszínét, így kedden az Erzsébet hídon tiltakoznak a gyülekezési joggal kapcsolatos törvénymódosítás ellen. A politikus szerint ismét békésen, de határozottan fognak demonstrálni.

„A rendőrség kénytelen volt beletörődni és tudomásul venni: április 1-jén, kedden 17 órakor ismét lezárjuk az Erzsébet hidat!” – írják a tüntetés hivatalos Facebook-eseményében a szervezők, akik szerint „nincs hova hátrálniuk, hátráljanak meg ők”.

A mostani bejelentés azért érdekes, mert az egy héttel korábbi tüntetésüket szintén az Erzsébet hídra jelentették be Hadházyék, akkor a rendőrség azonban megváltoztatta a helyszínt, ezért végül a Ferenciek terén tartották meg. A független országgyűlési képviselő a tiltakozáson már bejelentette, hogy ismét próbát tesznek a hídon való demonstrációra, és úgy tűnik, ezúttal sikerrel jártak.

A legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely, majd a pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor is beszélt a hídfoglaló akciókról, egyetértve, hogy azok százezrek normális közlekedését teszik tönkre. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is mondta, ha szükséges, akkor „a jogalkotó is beavatkozhat”. Hadházy Ákos akkor úgy reagált, ez a válasz arra, hogy kell-e, illetve szabad-e tüntetni a »Pride-törvénynek« nevezett gyalázat és a többi jogkorlátozás ellen.