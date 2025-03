Kövér László büntetőfeljelentést tett a parlamentben füstgyertyákat gyújtó politikusok ellen

Kövér László, az Országgyűlés elnöke büntetőfeljelentést tett a Pride betiltása elleni parlamenti rendbontás miatt. Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, Lőcsei Lajos momentumos politikus és ismeretlen tettesek ellen nyújtotta be a dokumentumot a Legfőbb Ügyészséghez, az Országgyűlés ülésén elkövetett rendbontás miatt.

A feljelentés indoklása tartalmazza, hogy 2025. március 18. napján az Országgyűlés ülésén a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása alatt a feljelentettek az országgyűlési képviselőkre irányadó magatartási szabályokat megszegve, országgyűlési képviselő társaik testi épségét és egészségét veszélyeztetve jelentős mértékben megzavarták, illetve akadályozták az ülés menetét, azzal a kifejezett szándékkal, hogy megakadályozzák a törvény elfogadását.

Mint arról beszámoltunk, az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők, valamint Hadházy Ákos füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben. A Jászai Mari téren még aznap tüntetés vette kezdetét, majd egy héttel később a Ferenciek terén is összegyűltek a tiltakozók, amiről mi is tudósítottunk, Hadházy Ákos pedig újabb tüntetést jelentett be keddre.