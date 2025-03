Ajánlásból ukáz: az utolsó pillanatban változtattak a gimnáziumok, kétségbe estek a diákok

Hónapokig arról kommunikált a II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium, hogy a tankerületek által megszabott minimumponthatárt csak ajánlásnak tekintik és aki nem éri el, annak is lesz esélye bejutni. Ez alapján tették közzé az ideiglenes listájukat is, majd a határidő leteltével megváltozott a lista és hirtelen előkerültek a központi ponthatárok is. Nem a Móricz volt az egyetlen intézmény, aki hátraarcot csinált az utolsó (utáni) pillanatban.

Ahogy minden évben, a diákok idén is januárban írták a központi írásbeli felvételit, amely eldönti majd, hogy mely intézményben folytathatják tanulmányaikat. Ám némileg beárnyékolta a szokásos procedúrát, hogy még 2024 októberében, a tankerületi gimnáziumok egy olyan ajánlást kaptak a fenntartótól, amelyben le volt írva, hogy milyen pontszámmal érdemes felvenniük a jelentkező diákokat. A központi írásbeli felvételin 50 pontot lehet magyarból és 50 pontot matematikából elérni, tehát 100 pont az elérhető maximum.

Az ajánlás szerint

négy évfolyamos képzés esetében minimum 50 pontot,

a nyelvi előkészítő esetében 60 pontot,

a hat évfolyamos képzéseknél 70 pontot

„ajánlott” elérni azon tanulóknak, akik felvételt szeretnének nyerni egy adott középfokú oktatási intézménybe. Ez pedig azért lenne rendkívül előnytelen a felvételizők számára, mert 2024-ben a nyolcadikosok csaknem fele 50 pontnál kevesebbet ért el, míg a hatodikosok közül mindössze 23,15 szerzett 70 vagy annál több pontot a felvételin.

Több érdekvédő szervezet is kiakadt a módosításokon, a Szülői Hang tiltakozásba kezdett, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet pedig arról beszélt az Indexnek, hogy rendkívül károsnak tartják ezt a módosítást, hiszen központilag nem tudják eldönteni egy irodából, hogy a diák mennyire alkalmas vagy illik éppen abba a középfokú intézménybe, ahová felvételizik. „Pusztán politikai szándékok alapján terelgetik a gyerekeket” – fogalmazott Nagy Erzsébet.

Bár a legtöbb iskola valóban csak ajánlásnak tekintette a tankerület ponthatárait, voltak olyan gimnáziumok, amelyek már a felvételi előtt közölték, hogy alkalmazni fogják – akár minimálisan eltérve az ajánlott pontoktól, néhol még szigorítva is – a központi felvételi pontszámokat. Ilyen volt a Toldy Ferenc Gimnázium, Budai Nagy Antal Gimnázium és a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium.

Kiugró teljesítmények

Január 18-án 68 ezer diák (7 ezer negyedikes, 10 ezer hatodikos és 51 ezer nyolcadikos) meg is írta a felvételit, majd március elejétől a gimnáziumok folyamatosan közzétették az ideiglenes felvételi listájukat, amelyben az összes felvételiző meg tudta nézni, hogy milyen eredményt ért el. A lista közzétételének határideje március 21. volt, de március közepére az intézmények legnagyobb része már kitette honlapjára a listát, amiben a diákok a nevük vagy az oktatási azonosítójuk alapján tudták beazonosítani az eredményüket.

Akit felvettek, az pontszáma mellett a rangsorban elért helyezést is megtalálta, akit pedig nem, az egy „E”, azaz elutasítva betűt kapott.

Innentől a játszma már nagyon egyszerű, hiszen ahány helyet meghirdetett egy iskola az adott tanulmányi területre, annyi diákot fog felvenni, aki pedig a rangsorban ezután következik, az kiesett. Eltérni maximum akkor térnek el, ha egy bejutott diák valamiért mégsem kezdi majd meg tanulmányait az adott intézményben, akkor jön a rangsorban a következő, akit értesítenek a lehetőségről.

Azt viszont mindenhol kiemelik, hogy ez még korántsem a végleges lista, annak összeállítási határideje ugyanis április vége, míg a kiértesítés napja május 5., a felvételizők akkor tudják majd meg biztosan, hogy melyik intézményben kezdhetik középfokú tanulmányaikat. Fontos, hogy minden középiskola maga dönt arról, hogy mennyi pontot ad a központi írásbelire, az általános iskolás eredményekre és a szóbelire.

Emiatt nem lehet összehasonlítani az egyes gimnáziumok ponthatárait, az viszont általánosságban elmondható, hogy a topgimik helyeiért hatalmas harc folyik. Volt olyan diák, aki a 110 pontos maximummal várta, hogy behívják szóbelizni, de például az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium 4 osztályos képzéseire jelentkezők közül még az 50. helyen álló is 90 pont felett teljesített.

Drámai fordulat

A fordulat azonban csak március 21-e után következett, amikor is már az összes gimnázium közzétette az ideiglenes felvételi listáját, amelyen látható volt, hogy nagyjából mire számíthatnak a diákok. Viszont a határidő lejárta után több gimnázium is megváltoztatta az eredményeket,

figyelembe véve a Klebelsberg Központ minimum ponthatárait. Így aki eddig sorszámot kapott a neve mellé, az később egy „E” betűt, az elutasítás jeleként.

Szerkesztőségünkhöz több olyan levél is eljutott, amelyben arról írtak, hogy az intézmények az utolsó utána pillanatban változtatták meg a listát (volt olyan intézmény, amelyik március 24-én, hétfőn tette ki a friss jegyzéket), ráadásul nem is csak a listát, hanem azt is, ami alapján ezt elkészítették. Magyarra fordítva: több olyan intézményben is éltek a minimumponthatárral, ahol egész végig azt kommunikálták a szülők és a diákok felé, hogy ez nem fog megtörténni.

A IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium például arról ír honlapján, hogy „a 2025. 03. 21-én felkerült lista téves információt is tartalmazott. Az érintetteket e-mailben megkeressük, a javított listák alább láthatóak. Az elmúlt években a lista sokat mozdult előre, de hogy idén ez miként lesz, az csak a győri Felvételi Központ által 2025. április 28-án közzétett »egyeztetett felvételi jegyzékből« fog kiderülni. Április végén fogjuk kitenni a honlapunkra a végleges listát” – írták.

Ezek alapján a jelenlegi listáknál az emelt angolos gazdasági specializációnál 140 pont alatt nem vették fel a diákokat. (Érdekesség, hogy egy 140 pontos tanuló is lecsúszott, miközben hat másikat felvettek ugyanennyi ponttal.) Az emelt angolos történelem szakra 139 pont alatt nem kerültek be a diákok, míg az emelt angolos honvéd-kadét szakra 120 pont alatt, de itt magasabb pontszámmal is volt, akit elutasítottak és a hivatalos kommunikáció szerint nem is volt minimumponthatár.

Itt egyébként az irányadó a központi írásbelin elért legalább 50 pont, illetve az egész felvételi eljárásban szerzett legalább 140 pont volt – amit a történelemnél már módosítottak.

Csiki-csuki

A másik intézmény a II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium volt, ahol még március 21-én, azaz pénteken frissült a felvételi jegyzék. Az iskola a hozzánk eljutott szülői levél szerint végig azt kommunikálta, hogy „a Móricz Zsigmond Gimnázium felvételi nyílt napján az igazgató arról tájékoztatta a szülőket, hogy a tankerület 70 pontos ponthatárra vonatkozó előírását ajánlásnak tekintik, nem lesz kötelező. Ugyanez az információ a Gimnázium honlapján is hónapokig olvasható volt.”

„Iskolánk célja, hogy olyan diákoknak nyújtson magas színvonalú oktatást, akik elkötelezettek a Móricz iránt és azonosulni tudnak értékeinkkel. Ezért a fenntartói állásfoglalás értelmében a tájékoztatóban megjelölt minimális központi írásbeli ponthatárok ajánlás jellegűek, és nem zárkózunk el azoktól a jelentkezőktől sem, akik az ajánlott pontszám alatt teljesítettek az írásbelin. Minden jelentkező diák felvételi kérelmét befogadjuk és elbíráljuk” – írták egészen pontosan.

Ehhez képest a friss listánál már az olvasható, hogy „a felvételi jegyzék minden tanulmányi terület esetén tartalmaz egy-egy központilag előírt írásbeli és összesített ponthatárt az alábbiak szerint:

0001, 6 évfolyamos természettudományi osztály: írásbeli 70 pont, összesített 160; 0002, 6 évfolyamos társadalomtudományi osztály: írásbeli 70 pont, összesített 160; 0003, 4 évfolyamos emelt matek osztály: írásbeli 55, összesített 140; 0004, 4 évfolyamos emelt természettudományi osztály: írásbeli 55, összesített 140; 0005, 4 évfolyamos emelt történelem osztály: írásbeli 55, összesített 140; 0006, 4 évfolyamos emelt angol nyelv osztály: írásbeli 55, összesített 140; 0007, 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály: írásbeli 60, összesített 150.”

Összesen 200 pontot lehetett elérni a felvételin.

A hozzánk eljutott szülő leveléében úgy foglalta össze az elmúlt napok eseményeit, hogy az eredeti kommunikációnak „megfelelően a múlt héten a Gimnázium a honlapján közzétette az ideiglenes felvételi jegyzéket, amit az elmúlt napokban lecseréltek, és a tankerületi ajánlásnak megfelelő listát tettek közzé. Az ezzel egy időben megjelent tájékoztató szöveg már a tankerület ukázát teljesíti, tehát az írásbelin minimum 70 pont az elvárás és bekerült egy új elem, a 160 pontos minimum összpontszám is.”

Véleménye szerint ezt nem a gimnázium kezdeményezte, éppen ezért közérdekű adatigényléssel fordult mind az iskolához, mind a tankerülethez, hogy betekintést engedjenek a két fél közötti levelezésbe a 2025/2026-os tanévre vonatkozó felvételi eljárás kapcsán – főként a 6 osztályos felvételikbe –, elsődlegesen arra vonatkozóan, hogy milyen befolyásolás történt és kinek a részéről.

Tájékoztassanak továbbá minden olyan információról, amely a felvételi eljárást befolyásolta, akkor is, ha az nem a Tankerülettől érkezett. Természetesen személyes adatok nélkül várom a dokumentumot, tájékoztatót, a kérdésem szempontjából lényegtelen, hogy ki írta azokat

– fogalmazott. Véleménye szerint ez az eljárás „visszaható hatályú, mivel hónapokig mást kommunikált az iskola”, másrészt pedig eljárási hiba is.

A Klebelsberg Központ reakciója

A hírekkel kapcsolatban már többször is megkerestük a Klebelsberg Központot, akik mindig ugyanazt a választ közölték, amit több médium is megkapott már a témáról.

A felvételi pontszámok meghatározásánál a hatályos jogszabályokat kell betartania az iskoláknak. De szeretnénk jelezni, hogy a gimnáziumok jó része már korábban meghatározott minimum felvételi pontszámot

– írták.

Hozzátették, hogy a központ mindössze egy ajánlást fogalmazott meg a felvételivel kapcsolatban annak érdekében, hogy „a gimnáziumi felvételik során a teljesítmény figyelembevétele érvényesüljön, hogy minden tanuló a képességeinek legmegfelelőbb középiskolában folytathassa a tanulmányait.”

Ha az új vagy a régi ponthatárok miatt valakit nem vennének fel a kívánt intézménybe, akkor sincs még minden veszve, ugyanis május 12. és augusztus 31. között rendkívüli felvételiket tartanak az intézmények, amennyiben a férőhelyek kevesebb mint 90 százalékát töltötték csak fel. Ide már egyénileg kell jelentkezni a diákoknak, célzottan abba az intézménybe, ahová felvételt szeretnének nyerni.

Május 23-ig döntik majd el az intézmények vezetői a kérelmek további sorsát, viszont egészen augusztus végéig hirdethetnek felvételi alkalmakat. Amennyiben így sem sikerülne bejutni sehová, akkor is vannak még az úgynevezett „köteles iskolák”, amelyeknek kötelességük felvenni azokat a tanulókat, akik az adott évi felvételi eljárásban iskola nélkül maradtak. Ugyanis a tankötelezettség még mindig 16 év Magyarországon.

