Példátlan lépés Kövér Lászlótól, de olyat sem láttunk még, amire ezzel reagált

A füstbe borult ülésterem és a válaszul kiszabott büntetés mértéke is újdonság a magyar parlamentben, pedig a képviselők és Kövér László házelnök eddig is aktívak voltak a beszólások, valamint performance-ok, büntetések tekintetében. A „legdrágább” parlamenti akciók közül gyűjtöttünk össze ötöt.

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők, valamint Hadházy Ákos füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.

Kövér László az ügyben több mint 70 millió forintnyi büntetést szabott ki, a parlamenti büntetések új csúcstartója Bedő Dávid lett 24 millió forinttal. A házelnök a pénzbírságot megfejelte kitiltással, és büntetőfeljelentéssel is.

14 millió forintos Gyurcsány–Kövér összecsapás

Gyurcsány Ferenc 2024. szeptember 30-án keveredett vitába Kövér Lászlóval. A Demokratikus Koalíció elnöke felszólalásában Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint Orbán Viktor kormányfő kapcsolatát fejtegetve kijelentette:

Magyarországnak ma áruló kormánya és áruló miniszterelnöke van.

A házelnök ezen a ponton avatkozott közbe, és az alábbi mondatokat intézte Gyurcsány Ferenchez:

Ne gondolja azt, hogy mindent megengedhet magának, rendreutasítom. Magyarország kormányát és miniszterelnökét önnek nincs jogában hazaárulózni. Világosan beszéltem? Minden zagyvaságot összehordhat, kertet, kaput, amit akar, de bizonyos határokon meg kell hogy álljon, nem engedhet meg magának mindent, mint 2006 októberében. Ha ezt nem képes tiszteletben tartani, el fogom öntől venni a szót.

„A házelnök a legrosszabb párttitkárként viselkedik” – kapta vissza a szót Gyurcsány Ferenc, erre Kövér László felszólította, hogy „üljön le”, és elvette a szót a Demokratikus Koalíció elnökétől. A volt miniszterelnök kikapcsolt mikrofonnal is tovább beszélt, többek között kijelentve, hogy „szégyellje magát”. „Higgadjon le” – szólt vissza Kövér László.

Az ügy következménye: Gyurcsány Ferenc 14 millió forintos büntetést kapott, amivel a momentumos politikusok szankcionálásáig csúcstartó volt a műfajban. A vitáról szóló akkori tudósításunkat itt olvashatja.

Ficsúr? Tízmillió!

„Mi a helyzet a rabszolgatörvénnyel ficsúrok?” – érdeklődött 2021 májusában Jakab Péter, a Jobbik akkori elnöke, azóta a Nép Pártján vezetője a parlamentben. Kövér László először csak figyelmeztetett: „Képviselő úr, mérsékelje magát legyen szíves, ne sértegesse a képviselőtársait, mert el fogom venni öntől a szót. Ez az utolsó alkalom, hogy figyelmeztetem”.

„Ugye önről is lehet ez a véleményem” – kontrázott Jakab Péter, amivel betelt a pohár Kövér Lászlónál.

Képviselő úr, legyen szíves üljön le, öntől megvontam a szót. Foglaljon helyet és tanulmányozza a házszabályt, amelyben több helyen van arról szó, hogy nem sértegetheti a képviselőtársait, az ülésvezető elnököt meg különösképpen nem

– jelezte a házelnök.

Vegyen perzsaszőnyegeket, ficsúr

– vágott vissza Jakab Péter. Kövér László ezután közölte, hogy ennek meglesz a következménye, az ülésen túlmenően is. A következmény: Jakab Péter 9,6 millió forintos büntetést kapott.

Szabó Tímea zászlós performansza is karcolta a tízmilliót

Szintén 2021-ben történt, hogy Szabó Tímea az Országgyűlés június 15-i ülésnapján a napirend előtti felszólalására reagáló Dömötör Csaba államtitkár hozzászólása közben felment a szónoki emelvényre, és annak külső oldalára, az ülésterem felé kiterítve egy molinót helyezett el. Ezen vörös körben a Fidesz felirat, fölötte a Kínai Népköztársaság zászlajában található csillagok szerepeltek.

A Párbeszéd politikusa a rá kiszabott büntetéssel felzárkózott Jakab Péter mellé, Szabó Tímea is 9,6 millió forintos bírságot kapott.

Tordai Bence is volt csúcstartó

Tordai Bence 2021 májusában, telefonjával videózva ment oda Varga Mihályhoz a parlamentben. A Párbeszédből azóta kilépett politikus így foglalta össze a történteket: „Az ülésteremben odamentem egy mobiltelefonnal Varga Mihályhoz, és megkértem: küzdjünk együtt azért, hogy a kormány adja vissza azt a közel 10 milliárd forintot, amit a múlt év végén indoklás nélkül elvett a II. és a III. kerületi szakrendelőktől”.

Varga Mihálynak is megvolt a saját értelmezése a történtekről: „Tordai próbálkozik mutatványokkal, álhírekkel, múltkor a telefonjával ugrott elém, hátha mondok valami karcosat. A telefont egy héttel ezelőtt már a zsebébe dugta, és miközben egy kollégámmal beszélgetni próbáltam, amatőr módon elrejtett kamerájával folyamatosan közbevágott, provokált. Ma ismét műsort csinált, ráadásul a parlamenti ülésteremben, amiért a levezető elnök figyelmeztette a magáról megfeledkezett kollégát. Mit mondjak? Sajnálom szegényt... Sok ilyen lesz még, másokkal is, ezért továbbra is azt javaslom: Ne hagyjuk magunkat provokálni”.

Kövér László viszont nem érte be a figyelmeztetéssel, Tordai Bence 8,2 millió forintos büntetést kapott az akcióért, ami akkor rekordnak számított.

Orbán Viktort nem zavarta a zaj, de hétmilliót így is kiszabtak

Idén február 24-én Orbán Viktor miniszterelnök beszédével indult az Országgyűlés tavaszi ülésszaka. A kormányfő felszólalásának kezdetén Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Orbán Viktor 18 évvel ezelőtti szavait játszotta le, amelyek többek között arról szóltak, hogy a nyugatnak ajtót nyitottak, miközben az oroszoknak, a Szovjetuniónak, a kommunizmusnak ajtót mutattak.

Kövér László erre válaszul megjegyezte, hogy egy képviselő csinálhat bohócot magából, bár ez nem tanácsos. Orbán Viktor viszont közölte, hogy őt nem zavarja a zaj, egyébként is, „a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”. Hadházy Ákos akcióját 7 millió forintra „értékelte” a házelnök. A képviselő követői egy nap alatt összegyűjtötték a kiszabott bírságot.

(Borítókép: Kövér László az Országgyűlés elnöke 2024. március 8-án. Fotó: Soós Lajos / MTI)