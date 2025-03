Panaszt tettek Erdő Péterrel és öt másik bíborossal szemben a Szentszéknél

Két nemzetközi áldozatvédő szervezet, az egyházi személyek által elkövetett bántalmazások túlélő áldozatainak hálózata (Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP), valamint a szintén egyházi visszaélésekkel foglalkozó Nate's Mission szervezet csütörtökön közölte, hogy hat bíboros, köztük Erdő Péter ellen panaszt nyújtottak be Pietro Parolin bíborosnak, a Szentszék államtitkárának.

Az 1988-ban alapított SNAP viszonya az elmúlt évtizedekben konfliktusos volt a katolikus egyházi vezetőkkel, terveik között szerepelt Benedek pápa feljelentése is a hágai bíróságnál. Bár információink szerint a szervezet korábban magát Ferenc pápát is beperelte, most az egyházfő 2023-as Vos estis lux mundi rendeletére hivatkoznak, és azzal vádolják a bíborosokat, hogy eltussoltak vagy rosszul kezeltek egyházi személyek által elkövetett visszaéléseket. Az érdekvédelmi szervezetek azonnali vizsgálatot, átláthatóságot és indokolt esetben hivatalból való eltávolítást követelnek

Erdő Péter magyar,

Kevin Farrell ír,

Victor Manuel Fernandez argentín,

Mario Grech máltai,

Robert Francis Prevost amerikai,

és Luis Antonio Tagle fülöp-szigeteki bíborossal szemben.

Kedden a SNAP vezetői egy római sajtótájékoztatón jelentették be a Konklávéfigyelő nevű új kezdeményezésüket. A panaszok végül csütörtökön kerültek nyilvánosságra, amikor kiderült, hogy a 88 éves Ferenc pápa beszéde még mindig nehézkes. A szervezetek megjegyzik, hogy Erdő Péter és Luis Antonio Tagle erős esélyesek a pápa utódlására, azonban leszögezik, hogy szerintük mind a hat bíboros alkalmatlan a következő pápaságra.

Erdő Péter szerintük „minden bizonnyal” ártott, de az érintettet nem kérdezték

Erdő Péterrel kapcsolatban Pető Attila ügyét hozták elő: azt állítják, hogy a gyerekkorában egy pap által zaklatott fiú panaszait rosszul kezelte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. A szervezet tizenöt pontban ismertette az ügyet, majd megjegyzik, hogy a bíboros az egyházi törvénykönyv 1378. kánonja szerint minősülő vétséget követett el, ugyanis szerintük

Erdő Péter magatartása minden bizonnyal ártott a kiszolgáltatottaknak és botrányt okozott.

Pető Attila pénteken közösségi oldalán kijelentette, hogy a SNAP képviselői a beadványuk összeállítása előtt nem keresték meg, és ezt problematikusnak tartja. „A SNAP által benyújtott kánonjogi panaszban, – amely Erdő Péter bíboros tevékenységét is érintik – engem is nevesítenek, ez a dokumentum nyilvánosan elérhető. A SNAP képviselői a beadványuk összeállítása előtt nem kerestek meg, és ezt sajnálatosnak, sőt problematikusnak tartom” – fogalmazott a bejegyzésében Pető Attila.

Reagált az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

„Döbbenten értesültünk a sajtóból a SNAP bejelentéséről, hiszen hogyan tussolhatta el a Főegyházmegye ezt az ügyet, hogyha 2015 nyarán, a hivatalos bejelentés megérkezése után villámgyors döntés született?” – fogalmazott Zsuffa Tünde, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtószóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre.

A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy 2015 nyarán, a hivatalos bejelentés után azonnal megkezdődött a kivizsgálás, a főegyházmegye többeket meghallgatott, majd körlevelet küldött ki arról, hogy felmentik az érintett papot a lelkészi megbízások alól. Az atyát nem sokkal később az ügy lezártáig el is tiltották a nyilvános papi működéstől. Zsuffa Tünde kiemelte, hogy 2016 júniusában a főegyházmegye kérte a pap laicizálását, aki

a legszigorúbb büntetést kapta úgy is, hogy a világi hatóságok nem ítélték őt végül el.

A laicizálás 2016 decemberében megtörtént, a rendőrségre az ügyről a bejelentést a főegyházmegye tette. A szóvivő elmondta, hogy az egyházmegye a sajtóból és a sajtótól érkező kérdésekből szereztek tudomást a SNAP bejelentéséről, a Vatikántól semmiféle eljárásról nem érkezett hozzájuk jelzés.

(Borítókép: Erdő Péter bíboros 2025. január 1-jén. Fotó: Kovács Attila / MTI)