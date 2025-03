Hihetetlen súlyos betegség jelent meg, ami elképesztő fájdalmakat okoz az állatoknak

Március 28-án, pénteken rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az Állatorvostudományi Egyetem a Magyarországon terjedő ragadós száj- és körömfájás fertőző betegség ügyében. Az eseményen kitértek a távlati kockázatokra és a szükséges védekezési intézkedésekre is.

A résztvevők között volt

Prof. dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora

Dr. Süth Miklós stratégiai rektorhelyettes, az Élelmiszerlánc-tudományi Intézet igazgatója

Dr. Ózsvári László oktatási rektorhelyettes, Törvényszéki Állatorvostani és Gazdaságtudományi Tanszékvezető

Dr. Tenk Miklós Járványtani és Mikrobiológiai Tanszékvezető

Dr. Fodor László korábbi Járványtani és Mikrobiológiai Tanszékvezető

Dr. Vetter Szilvia, az Állatvédelmi Központ vezetője

Dr. Fodor Kinga Állatvédelmi Tanszékvezető

Dr. Wagenhoffer Zsombor, az Állattenyésztési, Takarmányozástani és Labor-állattudományi Intézet, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója

Dr. Kocsner Tibor, a Biobiztonsági Testület főtitkára

„A sajtótájékoztató célja, hogy hiteles szakmai információkkal szolgáljunk a ragadós száj- és körömfájás fertőző betegségről, a kialakult helyzetről, a betegség terjedéséről, a gazdálkodók teendőiről” – írták.

Elképesztő fájdalmak

Az eseményt Sótonyi Péter, az egyetem rektora nyitotta meg, aki beszédében elmondta, hogy ez egy hihetetlenül súlyos betegség, a vírus akár a szél útján is tud terjedni, és nagyon gyorsan. A szarvasmarha mutatja leghamarabb a tüneteket, de akár a sündisznókra is átterjedhet. Az állatoknak ez elképesztő fájdalmakat okoz, és nem gyógyítható, még a tünetek sem enyhíthetők, ez pedig hatalmas teher az állatorvosok számára is, ugyanis ezeket az állatokat mind le kell ölni. Ezt nem az állatorvosok végzik, ők csak felügyelik a folyamatot, húsipari szakemberek feladata maga a leölés.

Az állatmozgásokat minimalizálni fogjuk, az állatvásárokat megszüntetni a kitört járvány területén, de akár az egész Dunántúl vagy az egész ország területén is

– emelte ki. Az 1963–1964-es nagy járványnál – vagy akár az 1973-asnál – az állategészségügyi hatóságok segítségével küzdöttek a járvány ellen, de az Állatorvostudományi Egyetem létrejöttét is egy több mint 2 millió állat elpusztulásával járó járvány indukálta.

Jelenleg körülbelül 3000 tejelő állat került veszélybe, ez több mint 1 milliárd forintos bevételkiesést jelent az országnak, mindemellett napokig tart az állatok leölése és temetése is, ami óriási munka. „Egy tenyészállat nem könnyen pótolható, a szarvasmarháknál ez nagyon nagy nehézséget jelent” – fogalmazott. Az állatok leölésére uniós jogszabály kötelezi a szakembereket.

Elmondta, hogy március 6-án jelentek meg az első hírek, négy nappal később már össze is ült a ragadós száj- és körömfájás megfékezésén dolgozó tanács, majd a hallgatók képzése is azonnal megindult, hogy az állatok átvizsgálásában segíteni tudjanak. A Nébih is tartott vetítéseket a hallgatók képzése érdekében.

12 óra leforgása alatt 150 hallgató jelentkezett, hogy segítsen a járvány kivizsgálásában a Győr-Moson-Sopron vármegyei területen. Azóta minden áldott nap 10-12 hallgató vesz részt a helyszínen.

Óriási vetülete lehet egy ilyen járványnak, a turizmusra, a vendéglátásra, az iparra, szinte minden ágazatra kihathat, így nagyon fontos, hogy minél előbb megfékezzék és izolálják a fertőzést.

Lakossági karantén?

Fodor László kérdésre elmondta, hogy a járvány tengereken, vizeken terjed legjobban, de a szárazföldön széllel is majdnem ugyanannyira. Vízen 2-300 kilométerre is eljuthat, szárazföldön mindenképpen rövidebb távon – tette hozzá. Tenk Miklós elmondta, hogy a vírus igencsak ellenálló, így napokról, hetekről, de akár hónapokról is beszélhetünk. A biobiztonsági szakembereken múlik, hogy mennyire lehet lehatárolni a vírus terjedését.

A járványkitörésekből a vírust izolálják, „ujjlenyomatot vesznek a vírustól”, ami változhat is. A meghatározása részben itthon történik, de Nagy-Britanniában, egy nemzetközi laborban is megvizsgálják a genetikáját, majd ebből tudnak következtetéseket levonni, hogy ez melyik korábbi vírussal mutat hasonlóságot.

A németországi egy másik vírus, az biztos, viszont a szlovákiai és a magyar ugyanaz

– erősítette meg Fodor László.

Süth Miklós szerint a lakossági karanténról még nagyon korai nyilatkozni, de a hetvenes évek óta már annyit fejlődött a védekezés, hogy a dolgozók biztosan haza tudnak menni – anno nem engedték nekik. Korábban turistaútvonalak is lezárásra kerültek, ez most is megtörténhet, hiszen a vírus ragályfogó tárgyakkal (autók, cipők, kilincsek) nagyon gyorsan terjed, ezért minimalizálni kell a lehetőségét is.

„Az állatok túl tudják élni a vírust, főleg a felnőtt egyedek” – emelte ki Fodor. A hetvenes években a vakcinázásra épült, most a mentesítésre és az igazgatásra. Főleg a fiatal egyedek hullanak el, de az érintett országból nem lehet exportálni, ezek a korlátozások pedig súlyos hatással lehetnek. Sótonyi hozzátette, hogy a korlátozás egész Európára vonatkozik. Azt viszont még nem tudják, hogy a Levélen azonosított 3000 marhát hol fogják leölni, erről majd a hatóságok értesítenek.

Jöhet a vakcinázás?

Fodor elmondta, hogy országos vakcinázás jelenleg nincs látótávolságban, ahhoz „egész Európának el kellene úsznia”. Ennek viszont van egy gyenge pontja, ugyanis ez nem a fertőzés, hanem a klinikai tünetek ellen véd. A különböző fajok különböző módon reagálnak rá – a szarvasmarhák például egészen jól –, de vannak olyanok, amelyek a vakcinázás után 3-4 hónappal ismét megfertőződhetnek. „Ez nem jelent Magyarországnak megoldást” – emelte ki.

Az alapvető cél a fertőzés lokalizálása, helyhez kötése, ez egy ősi megoldás a vírusok esetében. De ha az egész ország elúszik, az nem marad a határok között, és akkor más országokkal is kell majd egyezkedni

– mondta. Ráadásul egy ilyen vakcinagyártási kapacitásra jelenleg senki sincs felkészülve.

Tenk Miklós elmondta, hogy a trágya is fertőző anyagnak tekinthető, de a helyszínen lehet fülleszteni, tehát ez ott, magas hőmérsékleten kezelhető. Fodor elmagyarázta, hogy a füllesztésnél kupacba teszik a trágyát, amiben a baktériumok hőt termelnek. Ez több napon át tart, amit a vírus nem bír ki (mivel 70+ Celcius-fokot jelent), ezután a trágyát ki lehet szórni.

A vadon élő állatok is fogékonyak a vírusra, ezért a vadászokat fel kell világosítani, korlátozni kell a vadászatot, hogy a vadon élő állatok megzavarásával ne terjesszék a vírust – mondta Tenk. Emellett vérmintákat is kell venni, hogy megtudják, az adott területen az állatok átestek-e a fertőzésen. „Talán az egyik legnagyobb tragédia lenne, ha a vadállományra átterjedne, nagyon bízunk benne, hogy ez nem történik meg" – tette hozzá Sótonyi Péter rektor.

Kocsner Tibor elmondta, hogy egyetlen módon lehet védekezni: megelőzéssel.

Ezt szigorú szabályokkal tudják elérni, külön öltözettel, izolációval, minimális kontaktussal, gépjármű- és személyi forgalom korlátozásával, mivel legtöbbször az emberek hordják szét, de nem szándékosan. Sótonyi hozzátette, hogy égetéssel azért nem jó megsemmisíteni a tetemeket, mert a levegőbe kerülő pernyét nagyon messzire is viheti a szél, és abban még akár ott lehet a vírus. Ezért marad a vegyszeres megsemmisítés.

Tenk Miklós arról beszélt, hogy folyamatos monitoring van, amint az utolsó megfigyelési időszak véget ér, és nem lehet tapasztalni a vírusra utaló jelet, utána végfertőtlenítés történik, majd a jogszabályban meghatározott ideig üresen kell tartani az előzőleg fertőzött telepet. Ezt súlyosbítja a szomszédos országban jelenlévő járványhelyzet is, tehát ebben az esetben csak akkor lehetünk biztosak, ha mindenhol sikerül megfékezni a betegséget. Ózsvári hozzátette, hogy a várakozás minimum 30 napos, majd ha a vizsgálatok eredménye negatív, akkor indulhat el az újratelepítés. „A mentességet 3 hónap után kaphatjuk vissza, viszont ha vakcináznánk, akkor ez akár 6 hónapra is kitolódhat” – mondta.

Az állattartó ágazat kétharmada érintett, ennek óriási hatása lehet, pedig jelenleg még csak két telepről van szó

– emelte ki Wagenhoffer Zsombor. Mivel 50 éve nem hallottunk erről a vírusról, ezért az első sokkból felocsúdva látni kell, hogy ez az egész országot, a lakosságot is érinti.

Ötven év után tért vissza

Ahogy korábban megírtuk, március elején ismét megjelent Magyarországon a ragadós száj- és körömfájás, több mint ötven év után. A vírust Győr-Moson-Sopron vármegyében, egy kisbajcsi szarvasmarhatelepen azonosították. A hatóság elrendelte a helyszínen lévő 1400 állat leölését, a tetemeket Bábolnán ásták el, ezt március 14-én fejezték be. Emiatt több ország betiltotta a magyar hús- és tejtermékek importját.

Mint beszámoltunk róla, a cseh rendőrség megelőző intézkedésként bejelentette, hogy péntektől újraindítják a határellenőrzést a Szlovákiával közös határátkelőhelyeken, amire a terjedő ragadós száj- és körömfájás miatt volt szükség. Az ellenőrzés a szarvasmarhákat, juhokat, kecskéket és sertéseket szállító járműveket érinti. Pénteken viszont már három, a magyar határ közelében elhelyezkedő szlovákiai szarvasmarhatelepen is megjelent a betegség. Emiatt Pásztor Szabolcs országos főállatorvos elrendelte a megfelelő hatósági intézkedéseket.

Március végére a Győr-Moson-Sopron vármegyei Levél településen 2300 állatot kellett leölni a betegség miatt, ezért Matús Sutaj Estok szlovák belügyminiszter 2025. március 26-án, szerdán jelentette be, hogy Szlovákia lezárja a Magyarországgal közös kishatárátkelőit.

„Csütörtökön reggel rendkívüli miniszteri értekezleten értékeltük az állategészségügyi helyzetet. Győr-Moson-Sopron vármegyében egy újabb állattartó telepen, Levélen is megjelent a ragadós száj- és körömfájás betegség” – közölte videójában Nagy István. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón lapunk kérdésérére elárulta, feltételezhető, hogy a vírus Szlovákiából került Magyarországra.

Nagy István agrárminiszter beszámolt az intézkedésekről is:

3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki, ahol a jogszabályok szerinti korlátozások érvényesek.

A győri és mosonmagyaróvári járásokban szombat éjfélig tilos a fogékony állatok mozgatása.

Legeltetési és vadászati tilalom is életbe lépett.

Az állatkertek zárva maradnak.

Intézkedést hoztak annak érdekében is, hogy a felszámolt állatállományt a telep közelében lehessen ártalmatlanítani.

Kiemelten fontos a háztáji állomány gyérítése. A vágás időpontjáról a helyi hatóságot előzetesen tájékoztatni kell, az állatokból mintát vesznek.

Minden fogékony állattal kapcsolatos kiállítást és vásárt megtiltottak.

(Borítókép: A ragadós száj- és körömfájás (RSzKF) betegséggel érintett kisbajcsi szarvasmarhatartó telep 2025. március 10-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI)