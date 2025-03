Szijjártó Péter: Brüsszel háborúra készül

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy amikor előző nap először hallották azt, hogy Brüsszel egy 72 órás túlélőcsomag összeállítását javasolja az európai embereknek, azt hitték, hogy „valamilyen trollkodásról vagy viccről” van szó, de aztán kiderült, hogy korántsem, ugyanis az Európai Bizottság egyik tagja, Hadja Lahbib maga mutatta be, hogy ennek miket kellene tartalmaznia.

Jogosan adódik a kérdés a 21. század elején az európai emberek részéről, hogy minek is kell túlélőcsomagot összeállítani az európai embereknek 72 órára. Ha az ember próbálja végiggondolni a magyarázatokat, akkor sajnos csak egy marad, mégpedig, hogy Brüsszel háborúra készül

– magyarázta a külügyminiszter.

„A helyzet az, hogy Donald Trump hivatalba lépése óta egyre komolyabb esély van arra, hogy tűzszünet lehessen és megkezdődjenek az érdemi egyeztetések a békéről, azonban Brüsszel folyamatosan szembemegy ezekkel a béketörekvésekkel, holott egyetlenegy dolguk lenne: támogatni a békeerőfeszítéseket, hogy a béke minél előbb visszaköltözzön Európába” – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy semmilyen veszély nem fenyegeti sem az Európai Unió, sem a NATO egyetlen tagállamát sem Oroszország részéről.

„Éppen ezért, hogyha Brüsszel most egy túlélőcsomag összeállítására biztatja az európai embereket, akkor az azt jelenti, hogy Brüsszel maga akarja kiterjeszteni a háborút” – vélekedett.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a háború folytatására és eszkalálására vonatkozó szándékok tetten érhetők az európai háborúpárti politikusok által szervezett találkozókon is, amelyeken rendszeresen olyan döntéseket hoznak, amelyek a harcok folytatásának irányába mutatnak, annak ellenére is, hogy az utóbbi évek politikája totális kudarccal ért fel.

„Mi, magyarok, továbbra is a béke pártján állunk, és arra szólítjuk fel az Európai Bizottságot, Brüsszelt, hogy ne gátolja, hanem támogassa Donald Trump békeerőfeszítéseit. És várjuk a választ arra a kérdésre, hogy miért is van szükség most egy 72 órás túlélőcsomag összeállítására, miért akarja Brüsszel kiterjeszteni azt a háborút, amelynek kapcsán a béketörekvések most egészen biztatóan kezdtek alakulni. Várjuk az Európai Bizottság válaszát” – fűzte hozzá.