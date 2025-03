Nem tett még ilyet Karácsony Gergely, de most félresöpri a képviselői akaratot

Szerdán a Fővárosi Közgyűlésen a képviselők azt javasolták a főpolgármesternek, hogy a Budapesti Klímaügynökség beolvadással egyesüljön a Budapesti Közművekkel (BKM), és a jövőben annak részeként végezze tovább munkáját. Az előterjesztő, Vitézy Dávid ennek szükségességét egyebek mellett azzal indokolta, hogy a Klímaügynökség honlapján még március 4-én sem voltak megtalálhatók a jogszabály által előírt közérdekű adatok.

A társaság Facebook-oldalán 9 hirdetés futott, ezek olyan oldalakra mutattak, ahol semmilyen közérdekű információ nem volt fellelhető, ezzel félrevezették a budapesti lakosságot, a főpolgármester pedig arra sem adott magyarázatot, hogy mi volt ezen hirdetések megalapozottsága és indokoltsága. Azt is megemlítette, hogy a BKM alatt működő Főtávnál megvan mindaz a szakmai tapasztalat és tudás, ami a hét fős Klímaügynökség eddigi munkájában a panelházak energetikai korszerűsítése terén felhalmozódott.

A szakmai érveknél azonban hangsúlyosabban jelent meg az ügy politikai dimenziója. Vitézy Dávid ugyanis annak a gyanúját vetette fel, hogy az Ámon Ada által vezetett Klímaügynökség egy másik budapesti cégbe folyathatott át tízmilliókat, ilyen nagyságrendben költ kommunikációra. Ez verhette ki Karácsony Gergelynél a biztosítékot, és ezért nevezte a napirendi vitában felháborítónak még a felvetést is, hogy a Klímaügynökség egyfajta kifizetőhelyként működne.

Nem tudom másképp értelmezni ezt az indítványt, mint hogy a Fidesz által amúgy is vegzált fővárosi munkatársaimat önök is politikai nyomás alá akarják helyezni. Nekem az a dolgom, hogy ezeket a kollégáimat megvédjem; és nem azért, mert ők az én embereim, hanem azért, mert ez épp fordítva van. (...) ez az előterjesztés a Klímaügynökség politikai kivégzése, valljuk be őszintén. (...) Had legyek ebben őszinte, hogy ne okozzak meglepetést: főpolgármesterként soha nem éltem a vétó lehetőségével, de ha a Fővárosi Közgyűlés meghozza ezt a döntést, akkor meg fogom vétózni. És ne ingassa a fejét, képviselő úr, mert én soha nem vádoltam önt olyasmivel, amivel ön engem, hogy én hazaviszem ezt a pénzt. Ez a javaslat semmiképpen sem fog megvalósulni, ha a közgyűlés megszavazza, akkor sem.