Hadházy Ákos képeket osztott meg Matolcsy Ádám feleségének luxuséletéről

Hadházy Ákos szerint a NER-en belüli leszámolás áldozata lett a volt jegybankelnök családja, akiket most a rendszer fenntartása érdekében feláldoznak. A független képviselő által felvázolt forgatókönyv alapján a Matolcsy-klán azzal vált kegyvesztetté, hogy a volt jegybankelnök kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját, és ellenzéki kapcsolatokat keresett. Hadházy információi szerint az alkuban szerepel a „lopott szajré" átadása Tiborcz érdekeltségeinek, míg a Lázár-Matolcsy konfliktus mélyén rendszerszintű hatalmi átrendeződés zajlik a hűtlen kezelés miatt már megindult nyomozás árnyékában.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő friss Facebook-posztjában éles kritikát fogalmazott meg a Matolcsy-féle jegybanki alapítványbotrányról. A politikus Matolcsy Ádám feleségének luxusfotóit kapcsolta össze Lázár János miniszter NER-en „függeszkedő kullancsokról” szóló kijelentéseivel.

A politikus öt pontban összegezte észrevételeit, amelyek szerint egy jogállamban Lázár „épp számolgatná, mennyi napja van még vissza a trafikbotrány miatt kapott börtönéveiből”. Hadházy megdöbbentő állítást is megfogalmazott:

Olyan – számomra hiteles – információt kaptam, hogy Matolcsyék kiegyeztek Orbánnal: ha átadják a lopott szajré nagy részét Tiborcznak, akkor nagyon-nagyon elhúzzák a nyomozást a sok száz milliárdos lopás miatt

– állítja.

Bár megjegyzi, hogy ezt bizonyítani nem tudja, de felidézi a Simicska-ügyet hasonló precedensként.

A független politikus szerint Matolcsy György jegybankelnök „fő bűne” az lehetett, hogy „nyíltan bírálta a kormány gazdaságpolitikáját, sőt titokban kereste a kapcsolatot az ellenzéki szereplőkkel is”. Hadházy párhuzamot vont a kínai kommunista rezsimmel: „Ugyanúgy, mint amikor a kínai kommunisták kivégeznek egy-egy szemtelenebb korrupt vezetőt, amikor a nép kezd elégedetlenkedni”.

Mi áll a háttérben?

A konfliktus mögött egy jelentős pénzügyi botrány húzódik. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank alapítványa, a PADME átvilágítása után. Az egykor 266 milliárd forintos tőkével induló alapítvány kapcsán vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja merült fel.

Az ÁSZ szerint a vagyonkezelést „egy lényegében átláthatatlan, a valós vagyon értékelését szinte ellehetetlenítő cég- és befektetési struktúrán (Optima-csoport) keresztül hajtotta végre” a jegybank. A 24.hu információi szerint az MNB alapítványain keresztül több száz milliárd forintot fektetett be a korábbi jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám köre, méghozzá még Varga Mihály jegybankelnöki kinevezése előtt.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda jelenleg hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt nyomoz. Az ORFK közlése szerint „a nyomozás felderítési szakaszban van folyamatban”.

Lázár háborút hirdetett a „kullancsok” ellen

A posztra apropót adó „Lázárinfót” a miniszter Kisvárdán tartotta, ahol nyíltan kritizálta azokat, akik visszaéltek a lehetőségeikkel.

Azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról

– mondta.

A miniszter különösen kemény szavakat használt: „Nekem személyesen teljes egészében elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből, amit néhány ember ebben az országban a megteremtett lehetőséggel csinál. A Fidesz nevében azt várjuk el, hogy ezt minél hamarabb hagyják abba.”

Hadházy posztjának zárásaként megjegyzi: „Képzelem, Ráhel, Tiborcz és Lőrinc mennyit röhigcsélhettek Lázár szavain” – utalva arra, hogy más NER-közeli személyek továbbra is privilégiumokat élvezhetnek.

Tüntetés a rendszer ellen

Hadházy Ákos időközben újabb hídfoglaló tüntetést jelentett be az Erzsébet hídra, miután Gulyás Gergely a Kormányinfón a tüntetések korlátozását helyezte kilátásba. A független képviselő szerint „nem elfogadható, hogy egy maroknyi ember – a magyar kormány – korlátozza az egész nemzet jogait”, ezért „kedden délutánra újabb – most még legális – és természetesen mindenkor békés tüntetést jelentettünk be az Erzsébet hídra”.

Hadházy legutóbbi, március 25-i demonstrációja a Ferenciek teréről indult, ahol több politikus és közéleti személyiség is felszólalt. Bár eredetileg az Erzsébet hídon tartották volna a tüntetést, a rendőrség nem engedélyezte, így a beszédek után a tömeg spontán a Szabadság híd, majd a Petőfi híd elfoglalása mellett döntött. A tüntetők több budapesti hídon is átvonultak, végül késő este a Kossuth térnél rendőrsorfallal találták szembe magukat, ahol a demonstráció rendőri igazoltatásokkal zárult. A tiltakozás a frissen elfogadott, gyülekezési jogot érintő törvénymódosítás ellen szerveződött, amelyet bár a Pride korlátozásaként emlegetnek, de a tüntetők szerint ennél szélesebb körben, bármilyen tüntetés korlátozására felhasználható lesz. Hadházy a demonstráción kijelentette: „Orbánék hatalma egy rákos daganat az országon”, és már akkor bejelentette, hogy folytatni fogják a tiltakozást.