Szakadozik a felhőzet, de nem szabadulunk könnyen a komor időjárástól

Szombaton vékonyodhat a felhőzet, egyes helyeken még a nap is kisüthet, azonban az ország egyes részein továbbra is borongós-esős időjárás valószínű. A csapadékhajlam csökken, de az északnyugati megyékben még este is eshet az eső. Melegfronti hatás érvényesül, vasárnap folytatódik a borongós-esős időjárás.