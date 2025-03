Módosított a Nébih a száj- és körömfájás elleni intézkedéseken

Március 30-ától új intézkedéseket vezet be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, amelyek között szerepel többek között az is, hogy a betegségre fogékony állatokat tilos be-, valamint kiszállítani az országból. A megfigyelési körzetekben zártan kell tartani őket, hiszen a cél a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása. A vírus emellett már széllel is terjed.