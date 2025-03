Ismét a melegjogok mellett demonstrálnak Budapesten

„Az alanyi szabadságjogok, a melegek létjogosultsága mellett kiállva vonulunk fel” – fogalmazott a 444-nek az egyik szervező. Közlésük szerint bármilyen szervezettől független civil tiltakozók a rózsaszín háromszöget Budapest különböző pontjain figyelemfelkeltésből helyezték ki.

Vasárnap délután kettő és három között gyülekeztek a Nehru parkban, majd a ferencvárosi Duna-parton egészen a Lánchídig sétálnak, utána átkelve Budára a Sikló utcán keresztül mennek fel a várba, ahol zászlót bontanak.

A szervezők arra is kitértek, hogy miért ezt a szimbólumot választották ügyükhöz: „a meleg férfiakat a haláltáborokban rózsaszín háromszöggel jelölték meg, ami később általános mozgalmi jelképpé vált” – írták a Facebookon az esemény meghirdetésekor.

Közlésük szerint az Országgyűlés március 18-án megszavazott gyülekezésijog-korlátozása ellen tiltakoznak, ami ellehetetleníti a Pride felvonulást, „megfosztva ezzel az állampolgáraikat jogaik gyakorlásától”. Visszautasítják, hogy a gyermekvédelemre hivatkozva a csoportot veszélyforrásnak titulálják.

„A szexuális irányultság, nemi identitás nem meggyőződés dolga, de nem is pusztán magánügy. Mindaddig, amíg nagyjából zavartalanul tűrjük, hogy válogassanak közülünk, hogy kevesekkel elbánjanak, csakis az erős emberekbe vetett (teljesen hiábavaló) hit marad nekünk. Ki kell mennünk az utcákra, fel kell szólalnunk azokért, akiket szimbólumokká, ellenséggé, eszközökké tettek” – foglalták össze a demonstráció üzenetét.

Mint ismert, a Magyar Országgyűlés kivételes eljárás keretében fogadta el azt a gyülekezési jogról szóló törvénymódosítási javaslatot, amely tulajdonképpen a Pride betiltására született. A döntés óta több tüntetést is tartottak már hidakat elfoglalva, legutóbb Szegeden is, a javaslat elfogadása ellen a parlamentben füstgyertyákkal tiltakozó ellenzéki képviselők ellen pedig már büntetőfeljelentés is született, miután Kövér László házelnök milliós büntetéseket is kiosztott. Hadházy Ákos keddre jelentett be újabb tüntetést, melyet a rendőrség már tudomásul vett. Mint arról beszámoltunk, a Pride-ot tiltó jogszabály ellen huszonkét ország nagykövetsége is tiltakozik.