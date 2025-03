Itt a fordulat az időjárásban: hózáporok vetnek véget a 20 fokos melegnek

Áprilisra jellemző időjárási hullámvasút várható a következő napokban: a hét elején még záporok, majd tavaszias felmelegedés jellemzi az időjárást, a hét végére azonban drasztikus lehűlés és fagyok várhatók. A hőmérséklet a hét közepén még kellemes 20 fok közelébe emelkedhet, ám vasárnapra már csak 3–9 fok közötti csúcsértékek valószínűek, helyenként pedig hózápor is előfordulhat.

A hét elején még esős időszakokra számíthatunk, majd fokozatosan szárazabb, naposabb időjárás veszi át a fő szerepet április első hetében. Az erős szél azonban végig jellemző marad – közölte a HungaroMet Zrt. vasárnapi előrejelzésében.

Viharos széllel indul a hét

Hétfőn az ország nyugati és középső részein főként gomolyfelhős, napos idő várható, míg a keleti, északkeleti országrészben tartósan borult maradhat az égbolt. Záporok elsősorban az ország középső területein alakulhatnak ki. Az északias szél élénk lesz, a Dunántúlon erős, az Alpokalja és a Fertő térségében viharos széllökésekkel. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 10–15 fok között alakul, de az északkeleti vármegyékben ennél hűvösebb lehet.

Kedden sok felhőre kell készülni, bár a délutáni óráktól az ország északkeleti, keleti felén csökkenhet a felhőzet. Helyenként, főleg a déli országrészben záporok, esetleg zivatarok is előfordulhatnak. Az északi, északkeleti szél továbbra is erős marad, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten viharos széllökések is lehetnek. A hajnali hőmérséklet 4–9 fok között alakul, napközben 12–19 fokra számíthatunk, keleten melegebb lesz.

Tavaszias idő vár a hét közepén

Szerdán és csütörtökön naposabb időre számíthatunk, fátyol- és gomolyfelhőkkel. Szerdán még előfordulhat egy-egy zápor, csütörtökön már nem valószínű csapadék. Az északias szél fokozatosan veszít erejéből, bár a keleti országrészben továbbra is élénk maradhat. A hajnali hőmérséklet 3–9 fok körül alakul, szélvédett helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben kellemes, 13–19 fokos hőmérséklet várható.

Pénteken napos, kellemes idő ígérkezik, gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd észak felől megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 3–9 fok, délután 13–20 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, ami a hét legmelegebb napját jelentheti.

Visszatérnek a fagyok

A kellemes, tavaszias idő után jelentős lehűlés érkezik. Szombaton szakadozott felhőzet mellett lesz napsütés, elszórtan zápor is előfordulhat. Az északias szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 2–9 fok, napközben már csak 6–14 fok valószínű, az északkeleti országrészben lesz a leghűvösebb.

Vasárnapra tovább csökken a hőmérséklet. Változóan felhős időre, elszórt záporokra kell számítani, hózápor is előfordulhat. Az északias szél továbbra is erős, helyenként viharos marad. A hajnali hőmérséklet már fagypont körül, mínusz 1 és plusz 6 fok között alakul, a nappali maximum pedig mindössze 3–9 fok között várható.

