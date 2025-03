Májustól már Makón gyártják a Coca-Cola fémdobozait

A kínai beruházó azért döntött a Maros-parti város mellett, mert innét gyorsabban elérhető Szerbia és Románia is. A 30 milliárdos beruházás 150 fővel kezdi meg a termelést, de később 300-350 embernek is munkát ad a gyár.

„A Makói Ipari Parkban májusban lesz a kínai – Coca-Cola fémdobozokat is gyártó – üzem hivatalos átadása” – jelentette be Makó polgármestere a szerda délutáni képviselő-testületi ülésen. Farkas Éva Erzsébet a település képviselőivel tudatta, hogy a kínai csomagolóüzem megépülése Makó legnagyobb projektje mind gazdasági értéke, mind az új munkahelyek teremtése, a családok megélhetése szempontjából is.

A Maros-parti település vezetője elmondta, hogy a Benepack Hungary Kft. beruházásának mostani első üteme után 2026. december 31-éig a második, 2029. december végéig pedig a harmadik ütemét is befejezik. Farkas Éva Erzsébet elmondása szerint ez további kapacitásbővítést, illetve újabb munkahelyeket fog jelenteni.

Évente egymilliárd darab alumíniumdoboz

Ahogy Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere az Indexnek elmondta: első körben 150, majd 300-350 makói, illetve környékbeli munkavállalót tud foglalkoztatni a gyár.

A kínai anyavállalat, a CPMC Románia és Szerbia közelsége miatt is döntött a makói helyszín mellett. Innét ugyanis könnyebb kiszolgálni a kelet- és dél-európai piacot.

A csaknem 30 milliárd forintból megépült makói gyárban már próbaüzem folyik. Az elképzelések szerint évente akár egymilliárd darab alumíniumdobozt is elő tud állítani. A gyár egyik legnagyobb megrendelője a Coca-Cola lesz.

Ahogy azt korábban már megírtuk, az üzem alapkövét 2023 őszén tették le. A magyar kormány mintegy 5,8 milliárd forint támogatást biztosított a 10 hektáros terület közműfejlesztésére.

A megnyitón is jelen lesz majd a Coca-Cola vezetése?

A beruházás első kapavágása egy évvel ezelőtt, tavaly márciusban kezdődött, a gyár alapkőletételével. Az ünnepélyes eseményen megjelent a Coca-Cola vezetése is, így feltételezhető, hogy az óriásvállalat képviselteti magát a megnyitón is. A Benepack Hungary Kft. HR-csapata már tavaly szeptemberben elkezdte a munkaerő-toborzást.

A kínai beruházásnak és turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően Makón és környékén elkezdtek emelkedni az ingatlanárak is. Többször előfordult, hogy Szerbiából vagy Romániából idelátogató turistáknak annyira megtetszett a Maros-parti kisváros, hogy lakásokat vásároltak maguknak.

(Borítókép: A Coca-Cola palackozó üzeme Dunaharasztiban 2022. november 8-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)